Nacho: "Ahora tenemos que estar concentrados y pensar solo en el siguiente partido"

"Teníamos una oportunidad importante para salir de abajo y no lo conseguimos. Sabemos que estamos en una situación complicada, pero el equipo está vivo y hay que seguir adelante". Nacho Pacios mantiene el mismo discurso cuando el Alondras encadenó tres victorias consecutivas y cuando ahora ha sufrido dos derrotas, la última de ellas especialmente dolorosa ante un rival directo como el Choco, que también salió de O Morrazo con el golaverage particular ganado. Los cangueses caen a la decimosexta plaza, en descenso por el arrastre prácticamente seguro del Somozas desde Segunda División B.

La derrota ante los redondelanos y el hecho de que el Boiro ocupe también plaza de descenso en la categoría superior trastoca los planes rojiblancos, al poder descender hasta seis equipos a Preferente Autonómica. "Pensábamos que ganando, con asegurar los puntos de casa ya estaba la salvación casi hecha, pero ahora y si bajan dos ya no es seguro", señala Nacho, a la vez que añade que "también hay que tener en cuenta con que alguno de los equipos de Tercera pueda ascender".

Con 38 puntos y siete jornadas por delante, los cangueses se enfrentarán a equipos que se están jugando la vida, en uno u otro sentido. Así, recibirá en casa a dos enemigos directos como el Negreira y el Céltiga (ambos con 41 puntos) y a un Deportivo B que lidera la tabla y aspira a asegurar el título de Liga que le permitiría un camino más fácil en la fase de ascenso. Fuera de casa tocará visitar al Cerceda (próximo rival, tercero en la tabla) y al Vilalbés (quinto clasificado, contrincante en la última jornada), además de a dos rivales por la permanencia como Barbadás (43 puntos) y Ribadumia (40 puntos). Hacer cálculos sigue siendo complicado, pero la salvación podría rozar incluso los 50 puntos. "El problema es que los tres de abajo apenas suman y alguno de nuestros rivales aún tiene que enfrentarse a ellos", argumenta el técnico del cuadro rojiblanco.

La presencia de duelos directos en el calendario del Alondras da un plus de esperanza a los cangueses, que espera sacar mayor partido que ante el Choco. "No son encuentros de tres puntos, sino de seis, y con eso contamos. La situación se ve peor que antes, porque tenemos que sacar los partidos de casa y arrancar algún punto fuera", estima el entrenador alondrista, que también advierte de que habrá que estar atento al golaverage particular. "Ya pensábamos antes en él, pero ahora más", sentencia.

Con todo, Nacho Pacios, aunque realista con la situación en la que se halla su equipo, es optimista y evita catastrofismos. "Perder con el Choco ha sido un duro golpe, pero yo ya he vivido experiencias así siendo futbolista y lo que hay que hacer es estar concentrado y no marcarse grandes metas, pensar únicamente en el siguiente partido", apunta. Y ese choque es el del Cerceda, un rival que en su casa se muestra especialmente fuerte, y donde el Alondras no ha conseguido muy buenos resultados históricamente. "A ver qué pasa. A veces pierdes con los de abajo y puedes sorprender a los de arriba", aventura el preparador de los cangueses.