El Embutidos Lalinense teme un OAR "herido" tras perder con el Porriño

Tras reencontrarse con la victoria el pasado sábado, el Embutidos Lalinense vuelve hoy a la competición con el objetivo de mantenerse una jornada más en la primera posición de la clasificación. Para ello deben superar al OAR Coruña, una salida en la que se medirán a un equipo que a estas alturas ocupa la decimosegunda posición. El choque tendrá lugar a partir de las 20.00 horas en el polideportivo San Francisco Javier.

Los rojinegros han alcanzando la novena jornada de competición con un gran balance de ocho victorias por solo una derrota, la encajada en la pista del Octavio. Esta buena racha les permite ocupar el liderato en solitario con un punto de ventaja sobre sus dos perseguidores, el Atlético Novás y el Calvo Xiria. El OAR Coruña por su parte no ha firmado un buen inicio de temporada. Los de la capital herculina dejaron buenas sensaciones en los primeros partidos pero encadenaron derrotas para terminar con un balance de tres victorias y seis derrotas. Su tropiezo más doloroso fue el que sufrieron el pasado fin de semana en la pista del Porriño (23-22) un rival que todavía no había ganado ningún partido.

"No va a ser un partido fácil para nada. Pueden ser un rival herido tras su derrota contra el Porriño y no son un mal equipo. Así como perdieron contra el Porriño también le ganaron al Xiria en casa y nosotros vamos a esa misma pista", manifestó el entrenador de los rojinegros, Milucho. "Creo que el OAR Coruña es en estos momentos una incógnita. Puede ir arriba o abajo en la clasificación pero sus resultados no son nada malos", añadió en el mismo sentido.

Mirando hacia su equipo, Milucho se mostró contento de ir recuperando efectivos y de haber podido realizar entrenamientos "completos". A la espera de la última sesión preparatoria de la noche de ayer, la única baja confirmada en las filas rojinegras era la de Ramón. Cuentan sin embargo con varios jugadores dudosos como Losón o Pachi, con diferentes molestias. Milucho confiaba en recuperar para este partido a Porto y Bruno.

"Estoy contento con el trabajo que estamos haciendo. No les puedo pedir más. Podemos hacer mejor las cosas, pero más seguramente no. Aquí se trabaja muy tranquilo y los jugadores trabajan mucho. Ojalá eso les dure para siempre", afirmó.