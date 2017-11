La cantera del Bádmiton A Estrada se luce en casa

| La Liga Gallega de Clubes Sub-15 desembarcó ayer en el pabellón Coto Ferreiro de A Estrada con la disputa de la primera concentración por equipos. La disputan ocho equipos representando a seis clubes. El Club Bádminton A Estrada contó con tres equipos. La concentración la completaban Tui, Escola Rosalía, Athlos, Cíes y As Neves. La cantera estradense volvió a mostrar un gran nivel en este torneo. El equipo A ganó al C, al Athlos de Ourense y al Tui. El equipo B por su parte derrotó al Cíes de Vigo y perdió contra As Neves y el Escola Rosalía de Vigo. El C por último perdió con el A, con el Athlos y con el Tui.