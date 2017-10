Un líder con fundamentos

A estas alturas del campeonato todo el mundo sabe cuál es el rival a batir en el Grupo A de la Primera Estatal. El Embutidos Lalinense Balonmán Lalín cuenta por victorias sus partidos en las seis primeras jornadas para convertirse en un líder sólido y en el primer aspirante a meterse en la próxima fase de ascenso. Los hombres de Milucho presentan unos números inmejorables durante un arranque liguero esperanzador mostrando unos muy reconocibles señas de identidad que se han adaptado perfectamente a las directrices del técnico pontevedrés, auténtico patrón del barco rojinegro.

Es el equipo más anotador de la competición, con 211 dianas en seis partidos, lo que hace un promedio de 35,1 goles por partido. También es el conjunto que menos encaja, con una media de 25,3 tantos por encuentro, para sumar un total de 152, tres menos que el segundo Acanor Novás. El Lalinense cuenta, además, con uno de sus jugadores en el Top Ten de los artilleros del grupo: Pachi, con 33 goles en seis partidos, con un media de 5,5 por encuentro. Con estos números los del Lalín Arena comandan el campeonato, y lo hacen mostrando unas credenciales particulares.

'made in milucho'. Todo el mundo en el club reconoce esta temporada que el proyecto de Milucho es uno de los grandes avales de su nueva etapa al frente del Lalinense. El "Made in Milucho" tiene como principal ingrediente la meticulosidad de un técnico que no deja nada al azar. Su método personal facilita mucho las cosas a unos jugadores a los que las pautas del de Pontevedra hacen que se pueda decir que su entrenador le da todo "muy masticado".

compromiso. La plantilla del Lalinense cree a pies juntillas en lo que hay en la dirección técnica. Se trata de una fidelidad conseguida a pulso por Milucho desde el primer momento, y que ha encontrado eco dentro del vestuario. Además, la circunstancia de que muchos de los jugadores del Lalinense formen parte de una quinta dorada (aquella que brilló en el Estatal juvenil del Arena) facilita las cosas para el entrenador, puesto que tiene a su cargo a una nómina de jugadores que, aunque jóvenes en edad, llegan a la Primera Estatal muy curtidos en competiciones de máximo nivel. Los resultados obtenidos hasta la fecha refuerzan aún más la comunión entre el cuerpo técnico y una plantilla cada vez más ilusionada.

piezas idóneas. Milucho tiene este año los mimbres perfectos para confeccionar un equipo a su medida. La vertiginosa velocidad con la que juegan los del Arena es sólo comparable a la de equipos de categorías superiores. Esta característica hace que en la plantilla no tengan en principio cabida hombres pesados, aunque la directiva no se cierra a la posibilidad de que alguien así llegara sabiendo que tendría pocos minutos en un equipo tan rápido y ligero.

banquillo versátil. Es el sueño de todo técnico, y esta temporada se ha hecho realidad en el Lalinense. Las permutas de Bruno por Román, o a la inversa, de Porto por José, de Gustavo por Arón, además de las incorporaciones de algún efectivo del Balonmán Deza, hacen del conjunto del Arena una máquina bien engrasada, en la que los cambios apenas afectan a su personalidad en la pista.

la mejor portería. Carlos Durán va camino de convertirse (si no lo es ya) en el mejor portero de toda la categoría. Y, aunque Iago cumple siempre que le toca sustituirlo, desde el club se reconoce que se trata del puesto que más necesita ser apuntalado para mantener la excelencia general del equipo. La llegada del joven Iván podría ser la panacea para terminar de hacer inexpugnable el portal de sólido líder del Grupo A de la Primera Estatal.