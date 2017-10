El debut soñado de Adrián Rozados

El estradense Adrián Rozados cumplirá este fin de semana su sueño de debutar en la Subida á Estrada al volante de un N5, un Peugeot 208 Maxi Rally que esta noche presentará en el O Bodegón, uno de sus patrocinadores de la temporada. Rozados llega a la cita de su tierra después de disputar varias carreras de Autocross sin demasiada suerte. Tras darse a conocer la vuelta de la subida estradense al autonómico de la especialidad, Rozados hizo lo posible para llegar a tiempo a la prueba.

En declaraciones al portal Pé Á Chapa Racing, Rozados afirmó que "la idea era salir con un coche con el que pudiera pasarlo bien pero la persona que lo alquilaba falló y me puse en contacto con RMC para intentar alquilar un R2, pero desafortunadamente tampoco era posible debido a la coincidencia de fechas con el Rally de Catalunya. Así, tan solo estaban disponibles los vehículos de la categoría R5 o N5, y no me lo pensé dos veces".

Rozados también opinó sobre pruebas como las de A Estrada indicando que "creo que las subidas es lo mejor para comenzar en competición, y la de A Estrada es muy técnica, con zonas en subida y en bajada, por lo que tengo claro que me servirá para aprender mucho. Se que será difícil conseguir un buen resultado pero a mi me gusta ser competitivo e intentaré estar lo más arriba posible".

Por último, el piloto de A Estrada aludió a su futuro deportivo añadiendo que "sé que es complicado correr con un coche de estos por lo que tan sólo quiero disfrutar de este momento. Está claro que si todo sale bien y los patrocinadores me siguen apoyando intentaría para el año que viene volver a disputar esta o alguna otra prueba, para demostrar la experiencia que espero ganar este fin de semana".