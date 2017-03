Certificado para la fase de ascenso

El Kemegal Cortegada cerró ayer su clasificación para la fase de ascenso ante un rival que no se lo puso fácil, pero un brillante segundo cuarto, en el que las vilagarcianas anotaron seis triples decisivos, les permitió gozar de una clara diferencia durante todo el encuentro que, salvo en un pequeño tramo del último cuarto, supieron gestionar para cerrar el partido.



Sin embargo, el encuentro no comenzó del todo bien para las vilagarcianas, ya que el Joventut Les Corts también se jugaba muchas de las posibilidades de clasificarse para esa fase de ascenso. Tras un inicio fulgurante de las locales, las catalanas endosaron un parcial de 2-10 que las ponía por delante en el electrónico (9-13). Un triple de Davorka Balic, con tiro adicional anotado, igualó una contienda que las vilagarcianas comenzaron a dominar, aunque no lo suficiente como para escaparse en el marcador.



Conscientes de la necesidad de la victoria para dar forma a la ilusión de jugar la fase de ascenso, las vilagarcianas salieron a morder en el segundo cuarto. Mejoraron la intensidad defensiva, y sobre todo, se mostraron letales en ataque, especialmente en el juego exterior, al conseguir seis triples que dejaron muy tocado a un conjunto visitante donde su mejor jugadora, Nerea Garmendia, comenzaba a acumular faltas personales.



Las vilagarcianas mantuvieron el nivel al regreso de los vestuarios, ampliando su ventaja hasta los 20 puntos (59-39), pero el cansancio y la relajación de una ventaja tan amplia pudo darles un disgusto. El Joventut Les Corts igualó la intensidad y se mantenía dentro del partido, una situación que supo aprovechar en un último cuarto, cuando le endosó un parcial de 0-10 a las locales (66-57) que alertaba a las locales de que el partido todavía no estaba resuelto. El toque de atención sirvió para que el Cortegada volviese a dar su mejor imagen, superando la fase errática de juego en la que había caído. Con Sara Gómez y Salomé García como directoras de juego, las vilagarcianas acabaron certificando el pase hacia la ilusión de disputar un ascenso.



Al término de los 40 minutos de juego, Fontecarmoa se convirtió en una auténtica fiesta, con las jugadoras celebrando el logro con la afición. Por delante quedan todavía tres encuentros en los que el Cortegada todavía tiene pequeñas opciones de mejorar la tercera posición que ocupa en estos momentos, ya que se encuentra a tan solo dos victorias del Sant Adriá.