Ñeti Cuervas vuelve para la etapa reina

"Como un toro". Así vuelve al 'Mapfre' Antonio Cuervas-Mons. El proa y ´boat captain´, afincado en Vigo, ya está en Auckland para reincorporarse a la tripulación española en la etapa reina de la Volvo Ocean Race.

-El pasado mes de noviembre, después de la gran etapa que hicieron entre Lisboa y Ciudad del Cabo, tuvo que regresar a España para recuperarse de unas molestias en la espalda, ¿cómo ha sido la dinámica de trabajo durante las últimas 16 semanas?

-Pues, con mucho gimnasio. Estas últimas semanas haciendo doble sesión de gimnasio, prácticamente todos los días. Toda la coordinación de la rehabilitación en Vigo, donde vivo, la ha estado llevando ´Yiyo´ [Iñigo Losada, preparador físico del MAPFRE] vía correo electrónico y teléfono. Y en el día a día he estado trabajando con Edu Parra, que es un gran profesional y tiene experiencia en el mundo del fútbol, ha trabajado en equipos como el Real Madrid o la Juventus. Es un ´tío´ de primer nivel y he tenido la suerte de que estaba libre ahora en Vigo. El trabajo de estos últimos meses se nota y ahora me siento físicamente muy bien, muy fuerte y listo para navegar.

-Vuelve por todo lo alto€ ¡en la etapa reina!

-Sí, es la etapa reina de la vuelta al mundo: se pasa Cabo de Hornos, va a ser la más dura física y psicológicamente y es la que más puntúa -aunque al mismo tiempo siguen quedando todavía muchísimos puntos en juego-. Como he comentado más veces, en la edición 2011-12 quedamos segundos en esta etapa y luego nos la dimos a partir de Brasil, así que creo que lo verdaderamente importante es no fastidiarla, no romper el barco y no perder la etapa. Es decir, firmaría ahora hacer un segundo y seguir bien el resto de etapas antes que arriesgar demasiado y romper el barco, que sería lo peor.

Pero bueno, hay que tener cuidado porque los barcos ya tienen una vuelta al mundo y media. Ahora se está chequeando todo pero históricamente en esta etapa siempre ha habido roturas, así que creo que es algo que hay que tener en mente y saber poner el límite: apretar cuando haya que apretar y levantar el pedal cuando haya que hacerlo.

-Como capitán del barco, ¿cómo ha visto al MAPFRE y cuál es su función ahora en Auckland mientras el resto de la tripulación no regresa de sus días de descanso?

-Lo primero que hice al llegar fue ir al barco y hablar con el responsable de cada área para ver en qué situación está todo. Yo ya traía la lista de trabajos que salió del barco en la sexta etapa, así que era ver cómo están las cosas: ver el barco in situ –han pintado la cubierta y ha quedado muy bien-, ver todas las cosas que había que hacer como los típicos toquecillos, el palo€ A partir de ahí, ahora toca asegurarse de que todo se chequea lo mejor posible y pensar en los repuestos de la próxima etapa, que como dije antes es una etapa en la que se pueden romper más cosas y hay que ir un poquito más preparado.

Queda mucho trabajo estos días pero los chicos los están haciendo increíble y estamos muy tranquilos porque los deberes ya están prácticamente hechos, así que lo que queda es chequear y recambiar, pero bueno, es un trabajo que ya viene hecho desde Sanxenxo...

-En estos cuatro meses ha tenido la oportunidad de ver todo desde fuera, ¿cómo ve al resto de los equipos? ¿Cree que va a haber ahora más presión si cabe por parte de los demás?

-Creo que en esta etapa las cosas volverán a ser un poco como en las dos primeras. En mi opinión los equipos más fuertes son Dongfeng, Vestas y nosotros, y creo que Brunel y AkzoNobel también lo pueden hacer muy bien en esta etapa del Océano Sur. Sí que es verdad que las dos etapas anteriores para mí son las que menos cuentan, porque el factor suerte ha influido más que nunca.

Está claro que hasta el momento la subida a Hong Kong y bajada a Nueva Zelanda no han sido las mejores etapas del MAPFRE, incluso habiendo logrado hacer un cuarto y podio en la última€

Como digo el factor suerte ha influido más que nunca. Es verdad que Scallywag lo ha hecho muy bien, tal vez porque con poco viento navegan mejor o porque no les importa tomar riesgos. Pero bueno, creo que esta etapa que viene va a ser de nuevo navegar más estándar: control de barco, maniobras, navegación tradicional€ No vamos a llegar a un punto en el que te paras y no puedes hacer nada, sino que va a ser navegación más tradicional, por lo que creo que se notarán más los equipos que tienen más experiencia o preparación. Aunque bueno, esa es mi opinión, me extrañaría que volviese a repetirse la situación de las etapas anteriores.



Programa del MAPFRE en Auckland

Viernes 9

02:00 h esp / 14:00 hora local Regata de entrenamiento oficial

Sábado 10

02:00 h esp / 14:00 hora local Regata costera Auckland

Viernes 16

22:00 jue 15/ 10:00 hora local Rueda de prensa de patrones

00:30 h esp / 12:30 hora local Regata Pro Am (no puntuable)

07:00 h esp / 19:00 hora local Ceremonia Entrega de Premios Etapa 6

Domingo 18

02:00 h esp / 14:00 hora local Salida Etapa 7: Auckland - Itajaí (Brasil)

Tripulación MAPFRE - Regata entrenamiento y costera Auckland

Xabi Fernández (ESP), patrón

Joan Vila (ESP), navegante

Pablo Arrarte (ESP), jefe de guardia

Rob Greenhalgh (GBR), jefe de guardia

Willy Altadill (ESP), trimmer/caña

Blair Tuke (NZL), trimmer/caña

Támara Echegoyen (ESP), trimmer

Antonio "Ñeti" Cuervas-Mons (ESP), proa

Sophie Ciszek (AUS/USA), proa

*Ugo Fonollá (ESP), reportero a bordo