"Faltan muchos partidos y puntos en juego"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se mostró contento con el empate en el derbi madrileño pese a quedar a diez puntos del Barça.

"Nos ha faltado el gol, no tengo que reprochar nada a mis jugadores, hicimos un gran partido y merecimos más pero no se ha podido", dijo.

Zidane no cree que el Madrid se haya quedado sin opciones de ser campeón tras quedar a diez puntos del líder. "No la veo lejos porque faltan muchos partidos y muchos puntos en juego. Diez puntos son muchos pero seguramente esto cambiará porque el Barcelona no va a puntuar siempre y nosotros tenemos que estar ahí".