Día de estreno para Costa y Navarrete

El portugués afincado en Santiago Nuno Costa prolongó ayer en Vigo su semana triunfal. Tras imponerse el fin de semana pasado en la Pedestre de Santiago, el luso se impuso en la Vigo+11 Trofeo El Corte Inglés, puntuable para el circuito Run Run Vigo, y que ayer reunió a unos 1.300 atletas en la línea de salida. El la categoría femenina, la viguesa Ester Navarrete no podía estrenarse de mejor manera con su nuevo club, el FC Barcelona, y se subía al primer cajón del podio.

En una mañana soleada y de temperatura agradable la salida se hizo de rogar unos minutos por cuestiones de seguridad. Ajustaban sus cronómetros habituales como Daniel Bargiela, Akka Essaadaoui, Gonzalo Basconcelo, o Iván Roade. Entre ellos, un debutante en la Vigo+11. Nuno Costa se presentaba en la ciudad olívica con muy buenas sensaciones tras imponerse hacía siete días en la Pedestre de Santiago. Aquí volvió a confirmar su superioridad. Gran capacidad de sufrimiento, acierto a la hora de atacar a sus rivales y un final imponente le ayudaron a subirse por vez primera para él al primer cajón del podio de la Vigo+11 tras parar el crono en 33:01. Una marca excepcional a la que solo pudieron acercarse, de lejos, el atleta de Bikila Iván Roade (33:22) y el céltico Gonzalo Basconcelo (34:02) que rodaron junto al luso hasta el kilómetro seis, hasta que Costa dio el hachazo definitivo que le permitió completar los algo más de cuatro kilómetros restantes de forma más relajada. Por detrás, Akka Essaadaoui llegaba en cuarta posición (35:07) y Daniel Bargiela (35:17).

El de ayer fue también un día feliz para Ester Navarrete. En su primera carrera con la camiseta del FC Barcelona (aunque ayer tuvo que emplear la equipación de entrenamiento) la viguesa se impuso por vez primera en la Vigo +11. El año pasado finalizó tercera, con la camiseta del Atletismo Femenino Celta, en una de sus últimas actuaciones antes de fichar por el ADAS Proinor. Pero este año, recuperada ya del contratiempo sufrido la semana pasada en Santiago (donde no pudo terminar la carrera) ayer volvía a recuperar las buenas sensaciones y cruzaba la meta con un crono de 38:10. No se lo puso fácil ayer otra viguesa, hasta hace unos días compañera de equipo, Sandra Mosquera, que mantuvo un intenso pulso con ella hasta llegar a Praza do Rei. Mosquera acabó segunda (38:22). Sofía Freaza, del Comesaña Sporting Club, completó el podio femenino (40:55).

Antes de la carrera absoluta se disputaron las carreras de las categorías menores. El alcalde Abel Caballero y el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participante también en la carrera, presidieron, la entrega de trofeos.