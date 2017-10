El remo apuesta por la igualdad de género

El Congreso Ordinario de la federación internacional de remo (FISA), reunido en Sarasota (EEUU) al día siguiente de la clausura de los Mundiales, donde han participado los integrantes del Club Remo de Tui-Seta Jesús González y David Prada, ha aprobado que a partir de ahora los hombres y las mujeres disputen las mismas pruebas en todos sus Campeonatos del Mundo.



Así, del programa de pruebas masculinas de los Mundiales salen el Dos Con timonel (M2+) y el Cuatro Sin ligero (LM4-). En cuanto a las pruebas femeninas se incorpora al programa el Dos sin ligero (LW2-), que hasta ahora sólo disputaban los hombres en los Mundiales.

La FISA aprueba de esta manera, y con 137 votos a favor (95,8 por ciento) y sólo seis en contra, la Regla 36 de su reglamento de competiciones.







Gender equality reached among all World Championship events - full report from FISA Congress here: https://t.co/FtKber0Zkd