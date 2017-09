José Ignacio Prades lamenta los "muchísimos errores" del Mecalia Guardés ante el Thüringer

El entrenador del Mecalia Guardés, José Ignacio Prades, achacó la derrota de su equipo ante el Thüringer HC alemán (31-21) en la primera semifinal del grupo 2 de la fase previa de la Liga de Campeones a los "muchísimos errores" cometidos por sus jugadoras.

"Hemos mejorado respecto a la semana pasada porque tuvimos buenos momentos, aguantamos bastante bien los primeros quince o veinte minutos. Luego tuvimos una fase de tres o cuatro lanzamientos fallados de manera consecutiva que hizo que se marcharan de cuatro goles. Y a partir de ahí ya fue difícil volver a meternos en la eliminatoria", explicó.

El técnico del equipo guardés, vigente campeón de la Liga Loterías, señaló que en el descanso (13-9) hablaron de "no repetir los mismos errores" porque la desventaja "no era del todo mala" pero no les valió de mucho porque, a su juicio, empezaron sin "la intensidad" necesaria. "Se han ido pronto de siete u ocho goles y ahí ya se acabó. Ha sido una prueba muy difícil ante un gran rival. Independientemente del resultado, que no ha sido positivo, hay cosas que mejoramos respecto al partido de la Supercopa de España contra el Rocasa", agregó.

En este sentido, el preparador del Mecalia Guardés dijo que han dado "un pasito importante" y abogó por aprender de esta derrota , "aunque sea dura por la forma y la diferencia", para encontrar "el camino" que quieren llevar durante el curso 2017-18.