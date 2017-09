Abrines, presionado por los Thunder, no jugará más

Álex Abrines abandonará la concentración del equipo en las próximas horas y no volverá a jugar ningún partido en el Eurobasket 2017 como consecuencia de la lesión que se produjo en la primera jornada del campeonato ante Montenegro.

Durante estos días, los médicos han intentado ponerse de acuerdo sobre la lesión del jugador, pero ante la imposibilidad de hacerlo y las presiones de su club, Oklahoma City Thunder, que incluso desplazó a un médico hasta Cluj, la Federación Española de Baloncesto y el jugador han decidido que abandone la concentración del equipo.

"Álex está muy tocado moralmente por las ganas que tenía de jugar con la selección y aportar. Lamentablemente, después del golpe que se dio en la rodilla el primer día, tiene un diagnóstico complicado", dijo el presidente de la FEB, Jorge Garbajosa. "Ante el mínimo riesgo de lesión preferimos priorizar la salud del jugador".

"Ya se veía venir esta situación con Álex Abrines. Los equipos NBA hacen esta presión de poner entre la espada y la pared al jugador para que no juegue, aprovechando que la medicina es un campo en el que todo no es blanco o negro, le pone esta presión y al final fuerza al jugador a tomar la decisión de protegerse para que no haya problemas contractuales", explicó PauGasol. "Es una lástima porque ya tenemos demasiadas bajas considerables. Pero así es la vida, y los que estemos lo daremos todo como siempre".

"El año pasado con Marc (su hermano) vivimos algo parecido, lo intentamos pero Memphis tenía la idea cerrada de que Marc no jugara los Juegos Olímpicos. Con Álex ha pasado lo mismo. Ellos tratan de proteger a su jugador, pero veremos si esto se puede mejorar y que el jugador tenga un poquito de libertad y no le pongan contra la espada y la pared", resaltó de nuevo.