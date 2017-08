"Creo que el resultado final es excesivo"

Rafa Sáez dijo en sala de prensa que "es un mal día, sobre todo por el resultado. Si en el descanso nos dicen que en la segunda parte va a pasar algo como lo que pasó, seguro que nadie le daría crédito, era impensable. La primera parte la llevamos muy bien, minimizamos el juego ofensivo del Real Madrid Castilla, pero el tempranero gol tras el descanso nos mató, y prácticamente dejó el partido en una situación muy complicada. Era una situación que podíamos manejar, pero con el segundo se vio que el Real Madrid Castilla era muy peligroso con las contras. Fue un partido que tal y como se desarrolló en la primera parte, no tenía visos de acabar tal y como acabó".

Sobre los fallos que costaron los goles, Sáez indicó que "no creo que fuera falta de intensidad. Es cierto que en el primer gol hay un bloqueo, una jugada de córner, queda el balón suelto y la diferencia está en el remate. En la primera parte tuvimos alguna oportunidad de marcar, pero no tuvimos la contundencia del Real Madrid Castilla y nosotros no tuvimos esa eficacia de cara a la portería. Creo que la diferencia estuvo ahí. El partido se nos fue de las manos con el primer gol al comienzo de la segunda parte. La derrota, además de injusta es excesiva por lo realizado".