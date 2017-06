Pedro Toimil, primer refuerzo del Magope

El Magope Seis do Nadal-Coia presentó ayer al primero de los jugadores que llega para reforzar el equipo de Primera Estatal. Se trata de Pedro Toimil, un central de 17 años que procede del Lalín. Es una joven promesa del balonmano nacional, habitual en las selecciones gallegas, que ficha por el "Seis" ilusionado con el reto de debutar en Primera Estatal y de seguir creciendo como jugador.

"Me atrae mucho el proyecto que me ha presentado el club y confío en 'Paloto' por eso no lo dudé a la hora de aceptar la oferta del Seis do Nadal-Coia", aseguró el central que se definió como "un jugador polivalente".

En la presentación de Pedro Toimil, que tuvo lugar en la cafetería Reca Hollywood, 'Paloto' confirmó que la intención de la dirección deportiva es hacer cuatro incorporaciones más, "un portero, un extremo derecho y al menos dos laterales"; jugadores que llegarán para cubrir las bajas de Nani, David Costa y Jacobo Rodríguez.