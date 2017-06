Brazadas contra la ELA

Jaime Caballero se estrena mañana en la Batalla de Rande, la travesía a nado entre Cíes y San Simón, tras haber nadado en Manhattan, La Mancha, Santa Catalina, el estrecho de Gibraltar o el Lago Ness. Su motivación es especial. El donostiarra compite para dar visibilidad a los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Jaime Caballero será uno de los ilustres participantes en la VI Batalla de Rande, que se disputará mañana sábado entre las islas de Cíes y San Simón con un recorrido de 27 kilómetros. A sus 41 años, este donostiarra es uno de los que posee el título de triple corona. Es decir, ha completado las travesías de Manhattan, Canal de La Mancha y Santa Catalina. Nadará por primer vez en la ría viguesa y lo hará también por una causa solidaria. Es uno de los estandartes en la campaña contra el ELA (Escleroris Lateral Amiotrófica).

Sus sensaciones son "muy buenas" para la travesía, que afrontará en "un escenario espectacular". Se decidió a acudir a esta cita animado por "los amigos" y también por "conocer otros lugares y escenarios". Posee una amplia experiencia como nadador en aguas abiertas. Entre otros desafíos, ha atravesado varias veces el estrecho de Gibraltar, nadó en el Lago Ness y también entre Bilbao y San Sebastián, una prueba de 27 horas de duración.

Jaime Caballero habla con la voz pausada, pero con la contundencia que muestra su experiencia en retos similares. Reconoce que "cada uno tiene su particularidad, sus dificultades. Pero todos son apasionantes". Nadador desde los catorce años, decidió un día salir de la piscina y lanzarse a una aventura que le ha llevado a ser uno de los mejores de España en aguas abiertas. En 2005 completó el desafío en isla de Manhattan, en 2010 cruzó el Canal de la Mancha y en 2012 el de Santa Catalina, en Estados Unidos. Reconoce que quizás "la de Manhattan fue la más exigente y dura. Pero cada una tiene una gran historia detrás".

Acude a la VI Batalla de Rande con opciones de ganarla. "No voy a decir, porque es cierto, que soy el favorito. Seguro que hay otros nadadores muy bien preparados. Pero si puedo, intentaré ser el primero". De la prueba destaca que "es algo poco habitual salir de una isla tan espectacular y llegar a otra con tanta historia. Y nadar en una ría tan bonita. Galicia tiene esos maravillosos paisajes. Es otro aliciente para estar motivado".

Pero Jaime Caballero también tiene otro aspecto que lo convierte en diferente al resto de nadadores. Su tío falleció debido a la enfermedad de la ELA (Escleroris Lateral Amiotrófica) y no dudó en apuntarse al proyecto para reivindicar fondos para la asociación que lucha contra esta enfermedad. "Es una cuestión personal y muy particular. No lo dudé. Las travesías a nado se han convertido en un instrumento para ayudar a la asociación, para que esta enfermedad no caiga en el olvido", reitera. Añade: "Recibo mucho apoyo y eso es lo importante. El Grupo Ence es de los más están a nuestro lado. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia ellos".

El domingo, en Cangas, se realizará un acto en el que también participará Jaime Caballero. Lo hará junto a familiares de personas que padecen la enfermedad. "Ha sido coincidencia, pero también me apetece mucho. Espero ver a mucha gente allí", insiste. Uno de sus modelos de conducta es Fran Otero. "Es la persona que más me ha ayudado, enseñado y acompañado en los últimos años; un referente para mí y para el resto de afectados. A pesar de estar con una limitación máxima, me acompañaba junto a su familia a donde fuese". Otero falleció en julio del año pasdo, tras 21 años de enfermedad.

La seguridad, prioritaria

La VI Batalla de Rande tendrá en la seguridad de los 77 participantes una de sus principales características. Más de veinte barcos, embarcaciones de la Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos y también piragüistas forman parte del dispositivo de voluntarios que se vigilarán la competición durante las diez horas de duración. Rodeira, el paso bajo el puente de Rande, mareas, corrientes y viento son algunas de las zonas y dificultades que exigirán mayor vigilancia.

A la Batalla de Rande se incorpora este año un nuevo sistema de seguridad. Cada nadador llevará una boya con un geolocalizador. Esto permitirá a la organización saber en cada momento donde se encuentran cada uno de los 77 deportistas. Además de ese control, a través de la página web batalladerande.com cualquier persona puede consultar donde se encuentra un nadador, en el punto exacto. El deportista también recibirá después de la prueba todo tipo de datos sobre su participación, como el tiempo invertido y otros datos de interés.