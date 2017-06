El Movistar Inter de 'Pola' llega al Palau con la eliminatoria igualada

La eliminatoria de la Final de los Play Off por el título de Primera División llega al Palau Blaugrana igualada a un punto. El FC Barcelona Lassa se adjudicó el primer punto de la Final, mientras que Movistar Inter, del vigués Adrián Alonso, 'Pola', hizo lo propio con el segundo. Los de Jesús Velasco viajan a Barcelona con la necesidad de ganar, al menos, un partido.



Movistar Inter viaja hacia Barcelona con la necesidad de ganar, al menos, uno de los dos partidos que se disputarán en el Palau Blaugrana para seguir vivos en la Final. Los de Jesús Velasco parten hacia la ciudad condal con la victoria por 6-1 en la retina, con la que lograron superar el amargo trago de la derrota a penaltis en el primer partido de la serie.









El conjunto interista tendrá que hacer algo que no ha hecho en la presente temporada: ganar en el Palau Blaugrana. Y es que los de Torrejón cosecharon una derrota en el único partido que disputaron en el feudo blaugrana. Cayeron por 6-3 en el partido de la segunda vuelta de la Liga regular, en un encuentro en el que se adelantaron en el marcador.A pesar de ello, los interistas tienen motivos para creer. Y es que son el conjunto más goleado de los Play Off por el título de la presente temporada, acumulando un total de 31 tantos, seguido por su rival, el FC Barcelona Lassa (22). El conjunto entrenado por Jesús Velasco también es el equipo menos goleado de los Play Off, con tan solo 9 goles en contra.