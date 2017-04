Casilla defiende a su compañero Keylor Navas

Kiko Casilla afirmó que las críticas que ha sufrido Keylor Navas por sus errores han sido injustas. "Creo que lo bueno de esto es que somos un equipo compensado y juegue quien juegue lo puede hacer bien. Es bastante injusto todo lo que le han criticado a Keylor Navas. Es una falta de respeto. La gente no tiene mucha memoria y no se acuerda de lo bueno, solo de algún error. Pero somos porteros y lo sabemos. No se puede hacer otra cosa".