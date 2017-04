El 12-0 del Barcelona B, bajo sospecha

La Junta Gestora del Eldense se puso en contacto con la Liga de Fútbol Profesional para que investigue si hubo alguna acción relacionada con las apuestas en el 12-0 cosechado el sábado en el Mini Estadi ante el Barcelona B, según informó este domingo Tiempo de Juego de la Cadena Cope.



El club alicantino, que milita en el Grupo III de Segunda B, ha recurrido al organismo que preside Javier Tebas, que es quien se ha comprometido a luchar contra los amaños por apuestas, y no a la RFEF, que es de quien depende de la competición.



Pero la cosa no acabó ahí porque el conjunto alicantino está inmerso en un proceso de venta a un grupo italiano que puede sufrir un importante vuelco a partir de este momento. La gestora del CD Eldense mediante un comunicado en el que informó de la rescisión del contrato suscrito con el grupo inversor italiano, al tiempo que suspende cautelarmente la actividad del primer equipo relacionada con los italianos y su proyecto.



La junta gestora del club alicantino, que el sábado perdió por 12-0 ante el Barcelona B, se reunió de urgencia y ha adoptado "dar por rescindido el contrato suscrito con el grupo inversor italiano".



Por su parte, tras el anuncio de la junta gestora de la desvinculación con el grupo inversor italiano y de suspender cautelarmente la actividad deportiva del primer equipo, el letrado ilicitano José Miguel Esquembre, que representa a este grupo, ha remitido a los medios de difusión colectiva un comunicado en el que asegura que dicha junta gestora no puede tomar estas medidas.



"Mediante la presente esta parte comunica: la junta gestora no tiene la capacidad de suspender la actividad principal del CD Eldense cual es la participación deportiva del primer equipo en la competición oficial. Los gestores han programado reunión extraordinaria para el lunes con el primer equipo para explicar la situación actual y programar el último tramo de competición", se explica en la nota.