Oscar Mejor Actriz: nominadas y favoritas para los Oscars 2018

Saoirse Ronan, Sally Hawkins, Frances McDormand, Margot Robbie y Meryl Streep son las cinco actrices que 'competirán' esta noche en el Dolby Theatre por un lugar en la historia del cine. Estamos hablando ni más ni menos de las nominadas a Mejor Actriz en la 90 edición de premios Oscars 2018. ¿Quién de ellas conseguirá la estatuilla dorada?



Sally Hawkins

Sally Hawkins está nominada por su papel en 'La forma del agua', película que parte como favorita en los Oscars 2018 con 13 nominaciones. La actriz británica se inició con el cortometraje 'Mirror, mirror?', y ha participado en numerosos filmes entre los que destacan alguno como 'Crimen organizado', 'Nunca me abandones' o 'Paddington'. Pero fue en 2013 cuando se llevó el Globo de Oro a Mejor Actriz por su papel en 'Happy, un cuento sobre la felicidad'. Ese mismo año, también estuvo nominada por 'Blue Jasmine' pero en la categoría de Actriz de Reparto.

En un año de grandes personajes femeninos, Hawkins es una de las candidatas para hacerse con la estatuilla dorada a Mejor Actriz por protagonizar una historia de amor con toques de fantasía, época, thriller, comedia, drama y musical. Interpreta a una mujer muda, pero para nada débil, que intentará a toda costa salvar la vida de la criatura marina de la que está completamente enamorada. Claramente uno de esos papeles que marcan la carrera de una actriz. Aunque la categoría a Mejor Actriz está muy reñida, no hay duda de que 'La forma del agua' está llamada a ser la gran triunfadora de la noche.



Saoirse Ronan

Saoirse Ronan es la candidata más joven al galardón a Mejor Actriz en los Oscars 2018, con tan solo 23 años. Sin embargo, ya conoce lo que es optar a la estatuilla, una de ellas en 2015 por su papel en 'Brooklyn'. También en 2007 dejó a todo el mundo sorprendido con su interpretación en 'Expiación', papel por el que ya optó al Oscar como Actriz de reparto, convirtiéndose en una de las actrices más jóvenes en ser nominada a un Óscar (también fue nominada al BAFTA y a los Globos de Oro por este papel).

En 'Lady Bird' la actriz estadunidense se pone en la piel de una adolescente en tránsito hacia la madurez que se traslada a vivir al norte de California durante su último curso de instituto. Un creíble retrato logrado a través de una interpretación muy sutil y libre de artificios. Se trata de una de las sorpresas de la 90 edición de los premios de la Academia de Hollywood, que esta madrugada podría dar la campanada. Sea como sea, Saoirse Ronan es una de las jóvenes promesas del cine y tiene mucho camino por delante.



Frances McDormand

Veinte años después de hacerse con su primer Oscar por 'Fargo', Francesc McDormand vuelve a los premios de la Academia de Hollywood y lo hace con opciones para ganar. En esta ocasión la actriz estadunidense está nominada por su papel protagonista en 'Tres anuncios en las afueras' donde interpreta a una madre en busca de justicia. Una mujer de 50 años cuya hija ha sido asesinada, y que decidirá iniciar una lucha por su cuenta al margen de la policía.

Con cinco nominaciones al Óscar a sus espaldas, McDormand es una habitual colaboradora de los hermanos Coen (está casada con Joel Coen) y su filmografía incluye entre otras cintas "Arde Mississippi" (1988), "Casi famosos" (2000) o "En tierra de hombres" (2005).

Con 'Tres anuncios en las afueras' la actriz ya ha conseguido alzarse con el Globo de Oro 2018 a la Mejor Actriz y también con el premio BAFTA. ¿Se impondrá también en los Premios Oscars? Desde luego la sorpresa será si no lo hace.



Margot Robbie

La actriz australiana Margot Robbie opta al Oscar a Mejor Actriz por su papel en 'Yo, Tonya'. A pesar de su escaso parecido con la patinadora real Tonya Harding a la que da vida, Margot Robbie ha hecho un brillante trabajo que ha sido valorado por la Academia de Cine de Hollywood.

'Vigilante' supuso la primera aparición en la gran pantalla de Margot Robbie y fue en el año 2008. Fue también en ese año cuando obtuvo un papel en la serie australiana 'Vecinos'. Su reconocimiento internacional se produciría con el papel protagonista femenino en 'El Lobo de Wall Street' de Martin Scorsese. Participó en 'La leyenda de Tarzán' y en la película de supervillanos 'Escuadrón suicida'.

Que se haga con la estatuilla no parece lo más probable en esta 90 edición de los Oscars, pero nunca se sabe como puede acabar una de las noches más mágicas del cine.



Meryl Streep

Una de las veteranas en los Oscars, vuelve a brillar con el papel de una legendaria editora que estuvo a punto de perderlo todo por defender la libertad de prensa. 'Los archivos del Pentágono' ha dado a Meryl Streep su vigesimoprimera nominación, y una de sus mejores interpretaciones en muchos años.

Ha logrado llevarse la estatuilla hasta en tres ocasiones, con 'Kramer contra Kramer', 'La decisión de Sophie' y 'La dama de hierro'. 'Memorias de África' o 'El diablo viste de Prada', son otras películas con las que estuvo nominada como mejor actriz.

Podría ser que 'Los papeles en del Pentágono' no le de el cuarto Oscar a la actriz, pero lo cierto es que la intérprete nos ha dejado a todos enganchados con su papel como editora de The Washington Post a pesar de haber sido relegada a un papel secundario dentro de su imperio.