Ángela de la Cruz: "Al principio me dolía no ser reconocida en España; ahora me centro en el trabajo"

Tras licenciarse en Filosofía y Letras, la gallega Ángela de la Cruz trasladó en 1989 su residencia a Londres, desde donde desarrolló su prolífica carrera artística. Sin embargo, no olvida sus raíces. "Tengo a toda mi familia en A Coruña y voy a menudo, de vacaciones", explicaba ayer De la Cruz gracias a la ayuda de su colaboradora Luz Massot ya que tras sufrir una hemorragia cerebral tiene dificultades en el habla. La artista protagonizó hace dos años la exposición Escombros en la Fundación Luis Seoane, en la que pudieron observarse 16 obras, algunas de ellas por primera vez en España.

-¿Qué supone recibir este galardón?

-Es un honor y un privilegio. Además llega en un momento en que me viene muy bien. Estoy trabajando en obra nueva y la dotación económica del premio servirá para poder acabar estas piezas.

-¿Se siente más reconocida fuera de España que en su propio país?

-Al principio me dolía no ser reconocida en España, pero hace tiempo que ya me da igual. Ocurría en ARCO, por ejemplo, gente que compraba mis obras, pero después iba a ver mis piezas en galerías internacionales, no en España. Ahora mismo me concentro únicamente en el trabajo. Eso sí, en Galicia me siento muy querida.

-¿Cómo definiría su manera de crear?

-En la actualidad trabajo con la incertidumbre, la vulnerabilidad que se vive en el mundo que me rodea y por tanto, la actualidad es una de mis fuentes de inspiración. Pero el cine, la música o la moda también inspiran mis creaciones.

-¿Hubo un antes y un después en sus obras tras sufrir el ictus?

-Por una parte, antes de la enfermedad yo hacía todo el trabajo y después comencé a utilizar el aluminio como soporte, un material diferente que pueden pintar otros. A nivel creativo, hubo cambios. Antes divagaba más y ahora cuando llego al centro tengo claro ya lo que quiero.

-¿Qué nuevos proyectos tiene en marcha? ¿Alguno en España?

-En noviembre de 2018 habrá una exposición retrospectiva en Bilbao y hace solo unos meses estuve en el Marco de Vigo. Fue allí donde tuvo lugar mi primera exposición pública en España. Siempre he apoyado a Iñaki Martínez y su labor en el museo. Fuera de España tendré dos exposiciones en Berlín.

-¿Cómo está la situación para los jóvenes artistas? ¿Es más complejo hacerse un hueco hoy en día en el mundo del arte?

-Sí, ahora es mucho más complicado que hace años porque todo el mundo apuesta por artistas mayores o que ya han muerto. La gente joven lo tiene complicado para abrirse un hueco en el arte.