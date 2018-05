Brais Méndez: "El Marbella es favorito, pero vamos a luchar"

Brais Méndez rendirá un último servicio al Celta B participando con el filial en la fase de ascenso a Segunda División que el cuadro celeste inicia este domingo ante el Marbella. El canterano ha confirmado este mediodía su participación con el grupo de Rubén Albés en un play-off que ha calificado como "un reto importante y apasionante que afronto con especial ilusión". Brais cree que el equipo afronta este primer asalto de la fase de ascenso en un buen momento de forma tras conseguir la clasificación en la última jornada, y promete batalla contra los andaluces. "Vamos a luchar", ha asegurado el mosense, que sin embargo ve favorito al rival. "Es una eliminatoria complicada contra un gran equipo que ha quedado segundo de su grupo. El Marbella es favorito, pero nosotros vamos a luchar", ha subrayado.

Brais Méndez da por concluida su etapa en el filial, a pesar de que el club no le ha comunicado oficialmente que el próximo curso será a todos los efectos jugador de la primera plantilla. "Aún no lo hemos hablado, de momento nos centramos en acabar la temporada del mejor modo posible", ha asegurado. A la hora de hacer balance sobre la temporada del Celta, Brais ha eludido al palabra decepción. El mosense ha reconocido que el club "no ha conseguido el objetivo de clasificarse para Europa" y ha calificado la temporada de "irregular", pero ha rescatado cuestiones positivas como "el buen rendimiento" de los fichajes y la "consolidación" de otros compañeros. Brais también ha valorado su protagonismo con la primera plantilla y ha agradecido a Juan Carlos Unzué su confianza. "Tendré un recuerdo muy agradable de él por la confianza que me ha dado durante todo el año. Siempre voy a estarle muy agradecido", ha destacado.