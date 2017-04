Celta - Betis | El Celta desconecta ante el Betis

El Celta no supo controlar la euforia tras el histórico pase a semifinales de la Europa League y pagó el efecto rebote ante el Betis. El conjunto vigués mostró su peor rostro en Balaídos ante un conjunto andaluz que se llevó los tres puntos gracias a un gol de Brasanac en la segunda mitad (0-1). Las mentes de los futbolistas celestes todavía estaban en Bélgica, o quizá ya en Manchester, cuando el colegiado señaló el inicio del partido. El Betis fue, durante casi todos los noventa minutos, el único equipo sobre el césped y solo Sergio Álvarez evitó una derrota más abultada.

Los andaluces sorprendieron a un Celta que tardó casi toda la primera mitad en darse cuenta de que el partido había comenzado. Al cuadro de Berizzo no le sentaron bien las rotaciones y peor aún, el cambio de esquema. El técnico argentino solo mantuvo a tres titulares respecto a los once que jugadon ante el Genk (Sergio, Radoja y Gudetti) y dispuso un centro del campo con cuatro hombres y dos delanteros. Esta circunstancia distrajo al Celta, que se perdió en los marcajes y falló en la presión. Mientras tanto el Betis, que en el primer cuarto de hora había rematado en seis ocasiones, se beneficiaba una y otra vez de las concesiones celestes. Tardó casi veinticinco minutos el 'Toto' en corregir la situación reajustando las marcas sobre Joaquín, Ceballos y Rubén Pardo. Los vigueses siguieron sin pasar del centro del campo, pero al menos los béticos no llegaban con tanta claridad. Sin embargo, a pesar del claro dominoio visitante, Theo Bongonda tuvo en sus botas la oportunidad más clara al filo del descanso. El vbelga se plantó solo ante Adán, y con todo el tiempo del mundo remató contra el cuerpo del portero.

En la segunda mitad, a pesar de que el Celta dio un pequeño paso al frente, el que encontró el premio fue el Betis. Lo hizo tras la enésima incorporación de Durmisi por la banda izquierda. El lateral verdiblanco puso un centro al corazón del área que remató en plancha Brasanac para hacer el único tanto del encuentro. Berizzo movió el banquillo pronto y el equipo lo notó. Entraron Beauvue, Jonny y Wass. Pero los celestes no consiguieron inquietar a Adán aunque lo intentaron hasta el final por medio del centrocampista danés. Wass tuvo las mejores de los locales en el segundo tiempo con dos remates en el descuento.