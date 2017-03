Aspas apunta a titular en Saint Denis

Julin prepara cambios en el once para el partido amistoso que enfrentará mañana a la Roja ante Francia en Saint Denis (20.00 horas, Telecinco). El equipo nacional completó ayerun entrenamiento vespertino a puerta cerrada en La Ciudad del Fútbol, que aprovechó Julen Lopetegui para ensayar aspectos tácticos y con jugadores de refresco para el once, con la posible entrada de Nacho, Koke, Pedro, Aspas y Morata para el amistoso ante Francia en París.



Después de disfrutar de un día de descanso, los 25 internacionales españoles volvieron a concentrarse a las 13:00 horas en La Ciudad del Fútbol. Tras la comida de equipo y el tiempo para el descanso, comenzó el estudio del próximo rival, la selección francesa, y los primeros ensayos con todo el grupo unido.El pasado sábado, tras la goleada a Israel, hubo sesión de recuperación para titulares que ayer regresaron al grupo con la mente en Francia.



Lopetegui, poco dado a los grandes cambios en su equipo titular, ensaya con retoques al once y descansos a algunos jugadores en un momento clave para los clubes, y con el objetivo de que jueguen el mayor número posible de jugadores de la convocatoria. Asier Illarramendi se convertirá en Saint Denis en el quinto debutante con Lopetegui tras Saúl Ñíguez, Marco Asensio, Iago Aspas y Ander Herrera.



Aunque el once está por perfilar, la portería seguirá siendo ocupada por David De Gea, en defensa la entrada de Nacho Fernández daría descanso a Gerard Piqué y Lopetegui estudia apostar por Azpilicueta en lugar de Dani Carvajal.





Mientras que en el centro del campo Koke Resurrección regresaría al equipo titular y cuenta con firmes opciones Isco Alarcón, en lugar de Thiago Alcántara y Andrés Iniesta. También en ataque habría opciones de cambio con la vuelta ocho meses después de Pedro Rodríguez en la izquierda, Aspas en derecha y Alvaro Morata en punta, aunque el moañés podría ser también el delantero de referencia, si el madrileño inicia el partido en el banquillo. En todo caso, parece seguro que el seleccionador dará descanso a Costa, quien ayer recibió un fuerte golpe en el entrenamiento y se tuvo que desplazar a realizarse unas pruebas médicas que descartaron que sufra lesión, aunque es duda ante el duelo contra los franceses.Son pinceladas de Lopetegui que tendrá que confirmar en las horas restantes hasta un nuevo partido en el que el objetivo es no encajar la primera derrota. Lo terminará de probar en Saint Denis el lunes, con la selección viajando por la mañana y ejercitándose en el escenario del encuentro desde las 20:00 horasAspas se ha ganado a pulso la oportunidad de debutar como titular con la Roja. No solo es el máximo goleador español de las principales ligas europeas con tres goles más que Diego Costa (21 del moañés por 18 del brasileño), sino que ha vuelto a responder a la confianza del seleccionador con una asistencia a Isco en solo seis minutos sobre el campo.Son pinceladas de Lopetegui que tendrá que confirmar en las horas restantes hasta un nuevo partido en el que el objetivo es no encajar la primera derrota. Lo terminará de probar hoy en Saint Denis.