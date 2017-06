Respuesta a "Madres solteras por elección"

Bien Carmen Pérez Novo, como Asociación de Madres Solteras por Elección y por respeto a nuestros hij@s, nos vemos en la obligación moral de comentar su artículo. Las madres solteras por elección somos personas sin pareja que decidimos libremente tener hijos y formar una familia plena, igual de plena que cualquier otra familia que haya sido concebida de forma consciente y respetuosa.

Dice que las mujeres estamos inmersas en un mundo de inseguridad afectiva donde buscamos una protección psíquica frente a los cambios a través de la maternidad, hay que echarle valor para escribir semejante falta de respeto hacia todas las mujeres. A lo largo de la historia siempre se ha puesto en el punto de mira a mujeres por actuar de acuerdo con su propia naturaleza, muchas veces no es lo políticamente correcto, pero es verdadero. Consideramos que el peor machismo contra la mujer, es que una mujer juzgue así a otras mujeres.

También decirle que los motivos que ha indicado por los que una mujer decide tener hijos son retrógrados, clasistas y rancios. Da igual si somos una mamá, o dos, dos papás, o un papá, o un papá y una mamá, o si no hay papás y hay abuelos, o tíos? siempre somos familias. Por eso los motivos que nombró por los que decidimos tener hijos nos parecen irrespetuosos. Creemos que no hay que justificar a nadie el motivo por el que se decide ser madre o padre, al igual que tampoco se le pregunta a una madre o a un padre que lo hace en pareja. Lo que no podemos permitir es que se formulen teorías baratas sin fundamento sobre nuestra maternidad, por respeto a nosotras, pero especialmente por respeto a unos niños y niñas que tienen toda una vida por delante? y solo esperamos que en una sociedad libre y sin prejuicios donde puedan desarrollarse como cualquier otro, como personas felices, y porque además? han sido seres concebidos con mucho amor. La decisión de tener un hijo es una decisión más allá de uno mismo? como dice una frase de Elizabeth Stone "se trata de decidir que tu corazón caminará siempre fuera de tu cuerpo". Y no vemos diferencia entre hacerlo sola o en pareja? es la misma decisión? es la misma?

Por todo ello nos atrevemos a decir que queda claro su gran desconocimiento sobre la familia y la maternidad. Decirle que lo que nos lleva a un mundo sin normas, sin modelos, individualista y hostil es gente como usted, que juzga sin conocer y sin ser capaz de validar nuestra existencia como si supiera una amenaza para la suya. La verdad es tan revolucionaria que quizás quien esté en crisis sea la sociedad hipócrita que no soporta su irremediable evolución.