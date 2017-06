Ignacio Echeverría, un héroe sin capa pero con patinete

Abogado o "Abo" eran el alias entre los skaters de Ignacio Echeverría, el joven gallego fallecido en los atentados de Londres. Siempre sobre el monopatín: su gran afición. Lo practicaba a todas horas, lo grababa y lo colgaba en internet. Un niño sobre las pistas que había viajado por media Europa como reputado abogado. Trabajando en despachos de Madrid, París y Londres. En esta última ciudad, en el banco HSBC (Hong Kong Shanghai Banking Corporation), como especialista en la prevención de blanqueo de capitales. Rodando también por media España: Ferrol, donde nació; Comillas, donde veraneaba; y Las Rozas, donde se había criado. En todos ellos dejó su sonrisa, su constancia, su valentía y su pasión por la vida.



Era fácil que el destino lo pillase armado, armado con ese patín hoy convertido en símbolo. Como pasa con los auténticos héroes, Ignacio Echeverría no pretendía serlo. Lo resumen todo la viñeta de Malagón: "No todos los héroes llevan capa, algunos van en patinete". Jamás utilizó capa, pero sí tenía un superpoder, ese que le impulsó a ayudar a una desconocida. La red se ha inundado de homenajes espontáneos, se ha teñido de luto y de tristeza. Su pasión era volar sobre la tabla y así lo van, lo vamos a recordar siempre.





Carta del padre de Ignacio Echeverría a sus amigos

En medio de ese dolor, el padre del "héroe del patinete" ha escrito una carta de. En la misiva, quiere aliviar el "sentimiento de culpa" de ambos y destaca su comportamiento:Buenos días, soy el padre de Ignacio Echeverría. Tengo el atrevimiento de pediros, por favor, que escribáis algo sobre los amigos de mi hijo que intentaron buscarlo y socorrerlo el día del atentado. Sus nombres son Guillermo y Javi. Los dos intentaron socorrer a Ignacio. La policía les impidió acercarse. Su angustia era inmensa. Luego, pasaron toda la noche buscándole; informando a la policía y al consulado de su desaparición.Y al día siguiente, sin dormir, fueron a los hospitales en busca de Ignacio. Al no dejarles entrar, pensaron que su hermana lo tendría más fácil. No pararon hasta que encontraron a mi hija Isabel y le informaron de los hechos y de su labor de búsqueda por los hospitales. Después de esto tienen una sensación de culpa y de rechazo muy injusta porque su generosidad y entrega y el valor de intentar entrar en la escena del crimen una vez conocida la maldad de los agresores les hace merecer el máximo respeto y admiración. Todo mi agradecimiento y anhelo de que estos jóvenes reciban el reconocimiento y trato que se merecen. Muchas gracias.Cogidos del brazo, los hermanos de Ignacio Echeverría han salido esta mañana de un juzgado de instrucción en Londres. Ana ha querido decir unas palabras ante la prensa, unas declaraciones exentas de crítica alguna,o porque hasta hoy no han podido ver el cuerpo de Ignacio y ha tenido que ser a través de un cristal.De hecho -aseguran- los oficiales ingleses están haciendo desde un punto de vista personal todo lo que pueden para ayudar y agilizar los trámites de repatriación del cuerpo de Ignacio prevista para este sábado . El mensaje de la familia termina subrayando su agradecimiento a Guillermo, el amigo que estuvo con su hermano el sábado por la noche. Gracias a su testimonio, hoy sabemos que Ignacio fue todo un héroe.por parte de las autoridades españolas y británicas. Abrazada a su hermano, ambos han querido desmentir las informaciones que insinuaban que su hermano podría haber sido víctima de disparos policiales. El Gobierno, administraciones autonómicas y municipales y diversas organizaciones y colectivos de toda España han expresado hoy su solidaridad con la familia de Ignacio Echeverría, el joven gallego asesinado en el último atentado de Londres y cuyo cadáver podría ser repatriado a España el próximo sábado.Las muestras de solidaridad con la familia se han seguido sucediendo y las redes sociales se han llenado de mensajes de ánimo y de reconocimiento a su valentía por haberse enfrentado con su monopatín a los tres terroristas que cometieron esa acción.Uno de esos mensajes ha sido del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien ha homenajeado la memoria del español fallecido. Si ayer adelantó que el Gobierno le concedería la Cruz de Plata de la Orden del Mérito Civil , hoy ha avanzado que finalmente será distinguido con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, que tiene un rango superior.El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, explicó a primera hora, en declaraciones a los periodistas, que la autopsia se practicará mañana y después se iniciarán los trámites de repatriación, que asumió que "son largos". En principio, se había barajado que esa repatriación podría retrasarse hasta el próximo martes, pero los familiares de Echeverría que se desplazaron a Londres han apuntado la posibilidad de que se adelante al sábado.Zoido ha destacado la "fortaleza" de la familia tras "el trato inhumano que se ha venido observando en este tema" con una persona al que todos -ha recordado- califican ya como un "héroe". Aunque ha preferido no ahondar más en la polémica sobre la demora en la identificación del cuerpo, ha subrayado la necesidad de tomar medidas dentro de la UE para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir.Preguntado sobre si ha recibido disculpas de su homóloga británica, el titular de Interior ha dicho que las autoridades les pidieron comprensión por sus "rigurosos" protocolos y porque no querían dar "pasos en falso" a la hora de localizar a todos los desaparecidos.Así, el presidente de la Xunta de las autoridades británicas en la identificación de Echeverría, nacido en Galicia. El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo ha afeado también las "chapuzas" de las autoridades británicas y la "falta de humanidad" demostrada. Sin embargo, el líder de Podemos,, aunque ha precisado que todo el mundo deseaba que la identificación hubiera sido más rápida.Entre las muestras de solidaridad, el municipio de Las Rozas, donde reside la familia de Echeverría, ha convocado una concentración en su memoria y ha avanzado la intención de que lleve su nombre un espacio público de esta localidad. Las Cortes Valencianas han guardado un minuto de silencio, el ayuntamiento cántabro de Comillas (de donde procede la madre del joven asesinado) ha decretado un día de luto oficial, y el ayuntamiento de As Pontes, municipio en el que residió de pequeño, ha decretado tres días de luto oficial y ha anunciado que un parque de la localidad llevará su nombre. También la localidad madrileña de Alcorcón pondrá su nombre a una plaza o un parque, y el PP de Alicante ha propuesto igualmente dedicarle una calle de esta ciudad.