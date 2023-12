En 2023, el mosaico de Geoparques Mundiales de la UNESCO nos presenta una imagen impresionante de nuestro planeta. Con 195 geoparques repartidos en 48 países, sirven homenaje a nuestra diversidad geológica y promueven su conservación, cada uno implementando estrategias para salvaguardar su riqueza y en las que se abrazan lo natural y lo cultural.

Y es que proteger el legado de la Tierra no es tarea fácil. Por eso, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, convencido de la necesidad de preservar las Islas Cíes y de sus indudables méritos para ser reconocidas como Geoparque Mundial UNESCO, lidera una propuesta que refleja la importancia que le otorga, él y su gobierno, al patrimonio geológico y natural de las Cíes.

El propio Caballero acudió ayer al CEIP Lope de Vega para presentar la novena edición de Xeoparque Illas Cíes, o Paraíso de Todos, el proyecto artístico de FARO en el que cuenta con la colaboración del Concello de Vigo y FCC.

“En Vigo todos sabemos lo que son las Islas Cíes” comenzaba, mientras cientos de escolares, congregados en el pabellón de deportes, levantaban la mano ilusionados. “Son un lugar magnifico y están exactamente igual que hace miles de años. Eso es una maravilla, porque les concede un valor incalculable que nos recuerda lo mucho que debemos cuidarlas. Igual que la UNESCO, que se encarga de velar por los sitios más importantes medio ambientalmente a través de la categoría de Geoparque. Por eso queremos que nuestras islas sean parte de este patrimonio”, explicó a los pequeños que aplaudieron su propuesta.

Tras la reivindicación, que se enmarca en la candidatura del archipiélago a Geoparque, detalló al alumnado de diferentes cursos de primaria el proyecto O Paraíso de Todos. “Queremos que conozcáis las islas, que las disfrutéis, hagáis dibujos... En definitiva: que nos enseñéis como veis las Cíes. Porque a vuestras edades las veis de una forma concreta y especial, y nosotros desde el Concello de Vigo y desde FARO queremos escucharos”.

Una mirada diferente

“Yo ya sé lo que voy a hacer” explica Izan, una vez terminada la presentación del alcalde y de la mano de su maestra de Arte, Cristina. “Voy a coger una cera de color arena y rodear todo el dibujo. Después haré unas palmeras.” “¡Y no te olvides del agua! Tienes que dibujar también el océano con algo de color azul” le recuerda Yoel.

Candela y Martina están todavía indecisas sobre cómo enfocar el proyecto: “Candela no ha ido nunca a las Cíes. Yo sí... pero no quiero decirlo, ¡que si no me copian la idea!”

“Es, sin ninguna duda, una tarea perfecta para retomar a la vuelta de las vacaciones” termina Cristina, la maestra que, en el CEIP Lope de Vega, se encargará de coordinar a los estudiantes.

Esto no ha hecho más que empezar, y los alumnos y alumnas de los colegios de Vigo ya están preparando sus trabajos sobre las Cíes.

Para participar en el certamen Xeoparque Illas Cíes, o Paraíso de todos

Llega la novena edición del concurso de FARO, que en esta ocasión cambia su nombre y se presenta a los escolares como “Xeoparque Illas Cíes, o Paraíso de todos”.

Este certamen premia la creatividad de los más pequeños de la mano del decano, el Concello de Vigo y FCC Medio Ambiente, y cuenta con dos categorías: la individual, que consiste en un concurso de dibujo; y la colectiva, que consiste en la elaboración de un vídeo grupal relacionado con las Cíes (que significan para los niños, cómo las ven...).

Hasta el día 2 de febrero de 2024 podrán enviar su lámina de dibujo (previamente descargada na web) a través del formulario que encontrarán en la web de FARO o el mail ciesoparaisodetodos@faroimpulsa.es, incluyendo nombre, apellidos, localidad y curso escolar, así como el título del trabajo y el DNI de los padres o tutores. En el caso de que sea remitido por su centro educativo, el nombre que debe figurar es el del profesor responsable.

Los trabajos colectivos deben ser enviados en forma de vídeo, con una duración máxima de 5 minutos, a través del formulario habilitado en la web (www.farodevigo.es/cies-o-paraiso-de-todos/concurso/participar/) o a través del mismo correo electrónico mediante wetransfer, drive o similar.

En estos deberá figurar el centro educativo, las edades de los participantes y una persona como responsable del proyecto. Toda la información está disponible en la página web de FARO.

¡Acompaña a las Islas Cíes rumbo al reconocimiento como Geoparque de la UNESCO!