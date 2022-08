Si aún no has encontrado un piso en alquiler en Vigo para instalarte el próximo mes de septiembre, no te apures. Tucasa.com te muestra en este artículo una selección de viviendas en este régimen, por menos de 600 euros. Inmuebles amueblados o sin amueblar, así como pisos completos o habitaciones en pisos compartidos. Sea cual sea tu prioridad y necesidades, te ayudamos a conseguir tu cometido lo antes posible. No pierdas ni un minuto más y ve preparando la mudanza.

PISOS EN ALQUILER EN VIGO SIN AMUEBLAR ALQUILER DE ÁTICO EN ZONA PRAZA ESPAÑA Magnífico ático de 2 dormitorios, vestidor, cocina independiente equipada con muebles y electrodomésticos, baño completo, trastero y plaza de garaje. Precio: 590 euros/mes. Más información y fotografías en piso en alquiler en Vigo, Best House Vigo. PISO PARA ALQUILAR DE 3 DORMITORIOS EN VIGO Este piso se encuentra en Camiño as Coutadas, cuenta con 75 m2 útiles y dispone de 3 habitaciones, baño, salón y cocina americana. Tiene acceso para personas con movilidad reducida, vistas al mar y ventanas climalit. Precio: 595 euros/mes. Más información y fotografías en piso en alquiler en Vigo, Inmobiliaria Leiro. PISO EN ALQUILER EN EL CASCO URBANO DE VIGO Vivienda de 2 dormitorios, con armarios empotrados, baño, salón comedor con cocina americana con horno, vitro, extractor y nevera. Dispone de calefacción. Precio: 550 euros/mes. Más información y fotografías en piso en alquiler de piso en Vigo, Inmobiliaria y Reformas Aranda. PISOS EN ALQUILER AMUEBLADOS EN VIGO ALQUILER DE PISO EN ZONA PRAZA INDEPENDENCIA Fantástico apartamento completamente exterior y amueblado. Cuenta con un dormitorio con amplios armarios empotrados, cocina americana equipada con electrodomésticos, salón y baño. Dispone de ventanas dobles, puerta de seguridad y suelos de parquet. Gastos de comunidad incluidos en el precio. Precio: 575 euros/mes. Más información y fotografías en alquiler de piso en Vigo, Best House Vigo. PISO PARA ALQUILAR EN EL CASCO URBANO DE VIGO Inmueble en alquiler en Pi i Margall, amueblado y muy luminoso. Cuenta con dos habitaciones, baño, cocina equipada con electrodomésticos y totalmente amueblada. Queda disponible para visitas a partir de 1 de septiembre. Precio: 500 euros/mes. Más información y fotografías en piso en alquiler en Vigo, Alfa Cíes. ALQUILER DE ESTUDIO EN PRAZA ESPAÑA Frente a la nueva Ciudad de la Justicia, se alquila este estudio completamente amueblado y equipado. La cocina cuenta con vitrocerámica, horno microondas, lavadora y frigorífico congelador. En el alquiler se incluye la cuota de comunidad. Precio: 450 euros/mes. Más información y fotografías en piso en alquiler en Vigo, Alfa Cíes. ALQUILER DE HABITACIONES EN VIGO La plataforma Spotahome, especializada en el alquiler de viviendas, cuenta también con interesantes habitaciones para alquilar en Vigo por menos de 350 euros/mes. Inmuebles con distintas características, de los cuales destacamos los siguientes: ALQUILER HABITACIÓN PISO ZONA PRAZA ESPAÑA Habitación disponible en piso de 4 dormitorios, con cama doble, mesa de escritorio y calefacción. Precio: 345 euros/mes. ALQUILER DE HABITACIÓN EN ZONA AREAL La habitación cuenta con ventana a la calle, cama doble y mesa de escritorio. El piso dispone de lavavajillas, lavadora, secadora y horno. Precio: 265 euros/mes. ALQUILER DE HABITACIÓN EN VIGO El piso amueblado, con calefacción de gas natural, cocina equipada con lavadora y lavavajillas, cuenta con 5 dormitorios con camas dobles, todas con mesas de escritorio. Precio: 260 euros/mes. Por último, si tienes una inmobiliaria y te ha resultado interesante este artículo en el que puedes dar visibilidad a tus inmuebles y llegar con tus viviendas a miles de lectores, puedes darte de alta como empresa en tucasa.com y te informamos.