¿Qué hacer en Pontevedra?

Xornadas Pensamento e Creación.

El Aula Castelao de Filosofía colabora con la Universidad de Vigo en la Semana da Creatividade con este ciclo que inaugurará el escritor Calros Solla con “Soidades do alfabeto: Foulas e prodixios do pasado”; y el cantautor Tino Baz con “A palabra no eido musical. Tradición e creatividade”.

Hoy a partir de las 17.30 horas en la Casa das Campás.

“Un anarquista”.

Es el título del libro que presenta Diego Ameixeiras en un acto en el que será entrevistado en directo por la periodista Susana Pedreira y al que pueden asistir todos los interesados.

Mañana a las 19 horas en la librería Cronopios.

“Fina Casalderrey: medrando entre historias”.

Es el título de la exposición compuesta por 20 paneles que narran el recorrido vital y literario de la reconocida escritora.

Puede contemplarse en la praza de Ourense hasta el 18 de mayo.

Berta Cáccamo.

La programación de exposiciones temporales del Museo continúa con la muestra comisariada por Juan de Nieves “Berta Cáccamo. Correspondencias de arquivo”. El proyecto contempla también el traslado a la institución cultural pontevedresa de gran parte del archivo de la artista viguesa, fallecida en 2018, una de las figuras más destacadas de la pintura gallega de su generación y que defendió su tesis doctoral en la Facultade de Belas Artes de Pontevedra en 2015.

Abierta en el Edificio Castelao hasta el mes de junio.

“Cor e vida”.

Es el título de la exposición de la pintora pontevedresa Soco Vara de Rey, que recopila en estas muestra sus pinturas en la búsqueda del color y de la “forma de mi verdadero yo”, señala. Sus trabajos actuales surgen tras un periodo de 5 años sin pintar y un cambio en su vida la impulsó a retomar sus pinceles y llenar su obra de color.

Abierta al público en el Palacete das Mendoza hasta el 5 del próximo mes de mayo.

“A nosa arte”.

El Parlamento de Galicia atesora una de las más valiosas y variadas colecciones públicas de arte gallego contemporáneo, un auténtico tesoro fruto del talento creativo de sus autores y autoras y también del compromiso inequívoco con el arte gallego de los diferentes equipos rectores de la Cámara legislativa. Este legado es el protagonista de esta exposición que invita a profundizar en las diferentes perspectivas del arte gallego del siglo XX y comienzos del XXI.

Abierta en el Café Moderno hasta el 25 de mayo.

Exposición de Alfonso Sola.

El autor, elegido por el Concello de Marín como artista marinense del año, presenta en esta muestra sus obras más recientes. Originario de Ourense, el artista está profundamente arraigado en Marín, donde dejó huella también como profesor de Filosofía en el IES Illa de Tambo durante más de dos décadas .

Abiertaen el Museo Municipal Manuel Torres.