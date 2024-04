El grupo de eurodance neerlandés que sobrevivió a los 2000 y que podrás ver en Galicia

¿Te acuerdas del eurodance? En España no tuvimos muchos representantes, aunque bandas europeas como Paradisio se atrevieron con el castellano y dejaron hits como aquel 'Bailando' en 1997. Este género musical, que nació a finales de los 80 y llegó hasta los 2000, aglutina direntes estilos de música electrónica. Con letras sencillas y absurdas, una voz principal y muchos sintetizadores, los temas de este género nacieron para ser bailados y facilmente memorizados.

El estilo se desarrolló sobre todo en Alemania, Holanda, Bélgica o Italia y todavía hoy suenan algunas canciones en la radio. El 'Freed from desire' de Gala, 'Mr Vain' de Culture Beat o cualquier canción de Gigi D`Agostino son facilmente localizables en las emisoras comerciales.

Uno de los supervivientes de este movimiento musical estará este verano en A Coruña, concretamente el jueves 11 de julio en el festival Atlantic Pride. Se trata de Vengaboys, un grupo neerlandés que cantaba aquello de 'Bom bom bom bom, I want you in my room'. También se dieron a conocer por temas como 'We like to party', 'We´re going to Ibiza' o 'Uncle from Jamaica'.

Los de Róterdam triunfaron en 1997, adquirieron fama mundial y a los pocos años rompieron la agrupación. Sin embargo, en 2007 volvieron para quemar las pistas de baile y ya no pararon hasta hoy. El del Atlantic Pride será uno de los tres conciertos que ofrecerán en España durante la gira europea que están llevando a cabo este año.

Además de Vengaboys, el cartel incluye nombres nacionales como Chanel, Luna Ki, Supremme Deluxe, Rosa López o las Kétchup. También actuarán artistas del panorama gallego como Mondra o Lontreira.