Lontreira cierra con su música el programa por el 8-M

Lontreira, grupo con raíces en la Illa de Arousa y en Vigo, donde sus tres componentes se conocieron, cierra hoy con su concierto la programación municipal organizada con motivo del 8-M. La cita será finalmente en el Auditorio Municipal do Concello y no en la Porta do Sol por las previsiones de lluvia. Adriana Cores (encargada de recitar la parte poética y voz principal), Héctor Rodríguez, Rotce, (bases y teclado) e Iván Barral (guitarras y coros) son los tres componentes de esta banda emergente con un estilo musical propio que aúna varios géneros.

Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei) a las 21.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Actos

Birraseto Fest

Nueva jornada del certamen con una decena de marcas de cerveza, puestos de gastronomía, mercadillo o actividades familiares, además de concierto a cargo de Manu Pereyra con Nico Valentini (21.00).

Zona Náutico, de 12.00 a 00.00 horas.

Videoxogos Retro

Segunda y última jornada para disfrutar de videojuegos retro con Ourizo Team.

Centro Comercial Camelias (Praza América) de 11.00 a 20.00 horas.

Vigo, rúa máxica

Nueva jornada del festival de magia con la “Habitación de Ames”, una caja que genera ilusiones ópticas, y Pedro Volta con su espectáculo “Vibranium”

Porta do Sol, de 17.00 a 20.30 y espectáculo de 18.00 a 19.30 horas. Pendientes de la evolución meteorológica.

Actuación de Pedro Volta en el festival Galicia Magic Fest, que él mismo dirige. / Rafa Vázquez

Música

17º Festival Coral de Música Sacra

El certamen organizado por Acopovi continúa esta tarde con la actuación de las corales polifónicas San Pedro de Domaio y Vivacce da AECC.

Igrexa Padres Capuchinos (Vázquez Varela, 15) a las 20.30 horas.

Alberto Cunha

Ritmos clásicos, pop, rockeros y baladas en varios idiomas y en diferentes estilos en un espectáculo también con humor.

La Revoltosa (Cruz Blanca, 5) a las 21.00 horas. Entradas a 8 euros.

Cubo Metálico

Grupo que fusiona el hip hop, el funk y el rock en lo que denominan powerfunk.

Sinattra Club (Fermín Penzol, 6) a las 21.30 horas. Entradas a 7-12 euros (sin y con disco).

Nöiz

Concierto de música lofi y experimental con el proyecto de Dani Domínguez.

Sala Kominsky (Irmandiños, 3) a las 22.30 horas. Entradas a 5 euros.

Exposiciones

“Jordi Bernadó. ID Project”

Activistas, figuras de la ciencia y literatura, premios Nobel y otras celebridades protagonizan esta exposición de retratos de Jordi Bernadó en la que todos los fotografiados aparecen de espaldas en un proyecto para explorar la esencia de la identidad humana, aquello que nos hace únicos.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

“Ellas”

Exposición colectiva con obras en diferentes estilos de 14 autoras.