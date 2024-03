La Orquesta Barroca Vigo 430 ofrece un viaje musical a la Venecia del siglo XVIII

La Orquesta Barroca Vigo 430 ofrece hoy un recorrido musical por la Venecia del siglo XVIII en un concierto integrado en el ciclo Orixes. En esta ocasión, la formación estará acompañada por la soprano viguesa Beatriz Arenas y contará con la dirección de la violinista Sophie de Bardonnèche, especialista en este estilo musical. El repertorio está integrado por composiciones de Vivaldi, Albinoni y Galuppi y el concierto se podrá disfrutar en directo por internet a través de Tolemias.

Concatedral de Santa María (Casco Vello) a las 20.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Actos

Día Internacional Poesía Apamp

Apamp inaugura su proyecto artístico “Enredadas”, integrado en Diverso, una creación cerámica que se extiende por una de las fachadas, elaborada a partir de versos de la poeta Laura Sam. Habrá también lectura de poemas.

Apamp Vigo (Miguel Hernández, 1) a las 12.00 horas.

II Desfile Inclusivo

En colaboración con la Asociación Down Vigo, se celebran talleres y desfile, en una tarde en la que también habrá música.

Centro Comercial Vialia (Vigo Exporta) con talleres a las 17.30 y desfile a las 18.00 horas.

Birraseto Fest

Primer día de la feria, con la participación de una decena de marcas de cerveza y puestos de gastronomía, hoy con la música a cargo de Los Mortymer (21.30).

Zona Náutico, de 12.00 a 00.00 horas.

Festival de poesía

El grupo poético Brétema celebra los días del Padre y de la Poesía con un recital y la actuación del grupo Vento Mareiro Forza 5.

Centro Sociocomunitario O Calvario (Numancia, 3) a las 18.00 horas. Entrada libre.

Xornadas Sociedade en Venda

Ecoar))) ofrece hoy las conferencias de Sergio Salgado con “Isto non rematou” y Aurora Labio Bernal, quien hablará sobre “Libertade de expresión e democracia”.

Café De Catro a Catro (Gerona, 16) a las 18.30 y 20.00 horas.

Presentación de libro

Presentación del fotolibro “Bosque Animado”, de Vari Caramés, con la participación de Cibrán Rico y Jesús Vázquez, con Miguel Fernández-Cid en la presentación.

Museo MARCO (Príncipe, 54) a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

El fotolibro de Vari Caramés se presenta esta tarde en el Museo MARCO. / FdV

Cuentacuentos

El club de lectura organiza la sesión de relatos “O galiño Martiño”.

CVC Valladares (Camiño do Pedregal, 6) a las 19.30 horas.

Charla sobre yoga

Mark Singleton ofrece la charla “Yoga antiguo, medieval y moderno” en un acto organizado por el centro Sananda.

Casa del Libro (Velázquez Moreno, 27)a las 19.30 horas.

Ciclo conferencias

El programa “O conflito como ferramenta como ferramenta de control e poder fronte a vida” sigue hoy con la conferencia “A ameaza pantasma, o xornalismo en tempos de conflito” a cargo de la periodista Ana Expósito, que fue corresponsal en Irán, Oriente Medio y reportera de guerra.

Café Uf (Pracer, 19) a las 20.00 horas.

El ciclo de charlas ofrece esta tarde la conferencia de la periodista Ana Expósito. / FdV

Música

17º Festival Coral de Música Sacra

El certamen organizado por Acopovi, en esta ocasión en memoria de Xulio Mosquera González y Vicente Rodríguez Abeijón, sigue con la actuación de las corales polifónicas Apóstol Santiago en As Travesas; Rosalía de Castro do Colexio Médico en el Casco Vello; Colexio da Avogacía de Vigo y Teis en el barrio vigués de Teis; el Coro Canticum do CVG, María Auxiliadora y Val do Fragoso, en A Salgueira, y Agarimo en el Sagrado Corazón.

Igrexa do Carme (As Travesas) a las 19.00; Concatedral de Santa María a las 19.00; Igrexa das Neves en Teis, a las 19.30; Igrexa Santa Lucía da Salgueira a las 20.00; e Igrexa Sagrado Corazón a las 20.30 horas.

Infesta y Synth Echoes

Infesta presenta su disco debut, “Passerella”, una mezcla de minimal wave y pospunk en italiano, y Synth Echoes ofrece su tributo a Jean-Michel Jarre.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22) a las 21.30 horas. Entradas a 10-12 euros.

Infesta y Synth Echoes actúan esta noche en La Fábrica de Chocolate. / FdV

Víctor Movilla y Miguel de Flores

Flamenco, rumba, pop.

Navia Vello Café (Bravo, 6-Navia) a las 21.30 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Ari y los Magrittes

La cantante cumple once años sobre los escenarios, ahora con banda con guitarra eléctrica, bajo, batería y teclado.

El Contrabajo (Venezuela, 82) a las 21.30 horas. Entradas a 9 euros.

Fiesta swing

Para bailar y disfrutar de la música.

Sala Kominsky (Irmandiños, 3) desde las 21.30 horas. Entradas a 5 euros.

Néstor Pardo

Concierto de blues.

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23) a las 21.30 horas. Entradas a 10-12 euros

Víctor Martín

El compositor, cantante y guitarrista madrileño presenta su disco “Veintitantos”, una fusión de pop rock elegante con conexiones con el funk y el soul.

La Pecera (Pizarro, 35) a las 22.00 horas. Entradas a 14,50 euros.

Ousmane

Temas de música pop, rock y latina.

O Lar das Artes (Ribelas, 60-Matamá) desde las 22.00 horas. Entrada gratuita.

Teatro

“Sobre. 14 propuestas temáticas por si tú también te aburres”

Estreno de la pieza creada por Raquel Hernández, Artús Rei y Pedro Fresneda en una secuencia de momentos escénicos.

Teatro Ensalle (Chile, 15) a las 20.00 horas. Entradas a 10 euros (existen descuentos).

Los monólogos de la Treus

Arantxa Treus tiene en esta ocasión como invitada a Marta Doviro, actriz, presentadora y cómica.