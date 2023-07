Las primeras entradas para el concierto de Pablo López en Vigo del próximo lunes 24 de julio en Castrelos 'volaron' en cuestión de minutos. Una larga cola online provocó incluso que la plataforma de venta se cayera y la comercialización, que estaba previsto que arrancara a las 9.30 horas, no pudo comenzar hasta las 10.30. Pese a las esperas, más fácil lo tuvieron las personas que acudieron de forma presencial a la taquilla de Praza do Rei donde, aunque el Concello todavía no ha confirmado si se han agotado, suele ser más fácil conseguirlas.