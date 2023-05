“Yo decido”.

Es el título de la exposición promovida por la confederación ASPACE que reúne 22 imágenes de la fotógrafa Leticia Hueda y cuyo objetivo es acercar la realidad de la parálisis cerebral a la sociedad. Cuenta cuatro historias de personas con parálisis que van tomando decisiones para vivir una vida independiente.

Puede visitarse en el vestíbulo del Pazo Provincial hasta el próximo día 28.

Concerto Homenaxe Letras Galegas.

As corais do Colexio de Avogados, Helénica e O Chopo repasan algúns dos máis coñecidos temas da música popular galega neste concerto organizado co gallo do 17 de Maio.

Hoxe ás 20.30 horas e mañá ás 20 no Teatro Principal.

“Había outra vez”.

Los artistas vinculados a Pontevedra Belén Padrón, Itziar Ezquieta, Manolo Figueiras y Xosé Carlos Seoane protagonizan esta exposición enmarcada en el Salón do Libro. Constelaria, Roxonomía, Fractalismo y Arqueografía son, respectivamente, las denominaciones que cada uno eligió para sus cuadros, y son también el punto de partida de una relato de Manuel Lourenzo González que narra el viaje de un joven obligado a caminar por calles laberínticas, buscando señales que le den la clave para salir y recuperar su vida y su pasado.

Abierta en el Edificio Sarmiento hasta el próximo día 21.

“Emocións en perigo”.

45 retratos de animales del prestigioso fotógrafo Tim Flach protagonizan esta exposición que busca contribuir a que el público comprenda la situación de las especies en peligro de extinción. La muestra permite relacionarse con un mamut empleando herramientas de realidad virtual y aprender más de los animales reflejados en la exposición a través de una mesa interactiva.

Abierta al público en el Café Moderno hasta el 8 de julio.

Arte para concienciar contra el hambre y la malnutrición.

Visibilizar la problemática del hambre a través e obras pertenecientes a una decena de artistas es el objetivo de “Fame Cero”, comisariada por el artista Antón Sobral. La exposición forma parte de las acciones de sensibilización impulsadas por la Concellería de Benestar Social dentro de los actos del Día del Hambre y la Nutrición.

Puede contemplarse en la calle Daniel de la Sota.