Las redes sociales ayudan a difundir noticias fácilmente, y Sor Marta, una monja de clausura que se ha vuelto popular gracias a sus vídeos en TikTok e Instagram y su nuevo pódcast, ha desvelado cuánto cobra una monja por vivir en el convento. La hermana ha explicado que los sacerdotes diocesanos tienen un sueldo del Obispado "porque se encargan de su espiritualidad, de que esté bien y también de que pueda vivir, lógicamente".

No obstante, Sor Marta ha desvelado que las monjas y monjes son "autónomos totalmente" y no reciben ningún salario: "No recibimos sueldo de ningún sitio. Ni del Estado, ni de la X de la Iglesia, ni del Obispado ni nada".