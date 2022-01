Decir "No a la guerra" es ser "propaz" y no quiere decir que se sea "prorruso o pro Estados Unidos". Es lo que ha asegurado el exvicepresidente del Gobierno y ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en un mitin de precampaña en Valladolid por las elecciones regionales que se van a celebrar en Castilla y León. Iglesias vaticina que el PSOE "suavizará" su postura sobre una hipotética guerra en Ucrania y considera que "lo que se está jugando es si Europa pinta algo en la negociación o no".