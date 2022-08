En este vídeo se presentaba como el sucesor de Osama Bin Laden y llamaba a la yihad. Tomaba las riendas de Al Qaeda tras la muerte del entonces líder a manos del ejército estadounidense. "Se ha hecho justicia y este líder terrorista ya no existe". Así ha confirmado Joe Biden ha confirmado la muerte de Ayman al Zawahiri en Kabul. Una operación que llevaba meses preparándose y finalizaba este lunes con el ataque con drones. La Casa Blanca se felicita de no tener que lamentar bajas civiles. Al Zawahiri fue el cerebro de atentados como los que se cobraron más de doscientas vidas en las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania. Los estadounidenses tampoco olvidaban su implicación en la preparación de los atentados contra las Torres Gemelas con casi 3.000 víctimas mortales. "No importa dónde te escondas, si eres una amenaza para nuestro pueblo, Estados Unidos te encontrará y te atrapará", advierte Biden a la espera de conocer quien sigue los pasos de Al Zawahiri.