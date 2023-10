Se recrudece la guerra entre Elena Tablada y Javier Ungría. A pesar de que el juicio para llegar a un acuerdo de separación ha vuelto a retrasarse, la diseñadora continúa dispuesta a todo para impedir que su exmarido obtenga la custodia compartida de la hija que tienen en común, Camila, de 3 años. No es el único asunto por el que Elena está en el punto de mira, ya que a pesar de que se está hablando mucho de que David Bisbal no menciona a Chenoa en su largometraje documental -'Bisbal', en Movistar Plus+- lo cierto es que el almeriense tampoco habla de Tablada, con la que mantuvo una relación de varios años fruto de la que nació la hija mayor del cantante, Ella, de 13 años.