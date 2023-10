Desde que decidió retirarse de la vida pública y mudarse a la localidad portuguesa de Cascais en 2019, Carmen Martínez-Bordiú solo regresa a España si hay un motivo 'de peso' para ello. Y en esta ocasión su presencia en nuestro país se debe a la boda de su sobrino Daniel Martínez-Bordiu que se ha celebrado este fin de semana y que la duquesa no se ha querido perder, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas del enlace. No es lo único que ha hecho durante su visita a Madrid, ya que Carmen ha aprovechado la ocasión para reencontrarse con su ex, Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' e ir con él a Las Ventas. La expareja, que mantuvo una relación entre 2012 y 2014, siguen teniendo una gran amistad y han vuelto a presumir de ella dejándose ver de lo más cómplices en los toros. Una 'cita' de amigos sobre la que le hemos preguntado a la nieta de del dictador, que ha estallado contra las cámaras, confirmando que la presión mediática es el motivo por el que vive en Portugal y no en España a pesar de su reciente ruptura con Tim McKeague.