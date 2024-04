Corina y Anthony son pareja pero en su caso, 1+1 son cuatro. Viven en Vigo y siempre van con Penny y Sammy, sus perros guía. Es viernes, día en el que ella da clases de Braille en Pontevedra; hoy, él le acompaña, así que van a coger el autobús. En Galicia, 33 perros guía de la ONCE son los ojos de personas ciegas, aportándoles plena autonomía. El 24 de abril fue el Día Internacional de estos lazarillos: "No les dé comida, solo comen la suya". Y es que piden que la gente no les llame, ni les dé caricias, ni chuches cuando están guiándoles.