Tamara Falcó e Íñigo Onieva han llegado al Hotel Ritz pasadas las 8 de la mañana de este domingo, en un mismo coche, después de disfrutar de una noche mágica en el palacio 'El Rincón' tras su enlace matrimonial. Tamara se ha dejado ver felizmente emocionada, con una sonrisa de oreja a oreja y luciendo el que sería el tercer vestido de novia que el equipo de Wes Gordon, de la firma Carolina Herrera, le ha diseñado para este fin de semana de ensueño.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se dieron el 'Sí, quiero' al aire libre, una ceremonia religiosa de lo más original en la que 400 invitados fueron testigos de cómo los dos tortolitos se juraban amor eterno. El palacio 'El Rincón' fue el escenario perfecto para este eventazo del que se lleva hablando meses y que por fin se ha llevado a cabo a la perfección.

Aunque todo salió correctamente, hubo algunos contratiempos: el retraso del novio, de los invitados... y ¡un 'incendio' en plena ceremonia! Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo en esta pareja, el Padre José Luis nos sorprende protagonizando un momentazo inolvidable en plena misa.

Al parecer, tal y como publicaba la revista ¡HOLA! mientras se llevaba a cabo la ceremonia, a uno de los tres sacerdotes que se encontraban allí le empezó a prender la casulla debido a la proximidad de varias velas en llamas. Alejandra Onieva, que detectó inmediatamente lo que estaba ocurriendo, no dudó en acercarse y apagarla rápidamente.

Tras la ceremonia, cena y posterior fiesta, un coche de invitados abandonaba la finca y, muy amables ante nuestros micrófonos, nos confesaban que la boda había sido preciosa, que Tamara había lucido sus vestidos de manera impresionante y... ¡nos confirmaban el fuego en la ceremonia!

"Ha estado muy bien la boda" nos confesaba la invitada, así como el grupo de música "que eran geniales" y los novios "enamorados". "Pobrecillo, sí, se le ha quemado un poquito" nos confirmaba cuando le preguntábamos por el incidente que tuvo el Padre José Luis en la ceremonia.

Los también invitados Nuria Roca y Juan del Val, sin embargo, desconocían el incidente con una vela: "Yo no me he enterado, estábamos allí y no hemos visto nada" nos respondía la presentadora valenciana. Y en cuanto a la ausencia de Enrique Iglesias, Juan nos comentaba que aunque se ha echado de menos al cantante "al final estaba la gente que quiere a Tamara".