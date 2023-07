Bosco Martínez-Bordiu es, sin duda, el ganador indiscutible de 'Supervivientes'. Y no solo por haberse impuesto en la final a sus compañeros y haberse hecho con el codiciado cheque de 200.000 euros, sino porque además ha salido del reality enamorado de Adara Molinero. La incipiente pareja, que dio rienda suelta a sus sentimientos en los últimos días de convivencia, no ocultan su ilusión y en el debate final del concurso confirmaron que lo suyo marcha viento en popa. Y en este sentido, Jaime Martínez-Bordiu, primo de la madre de Bosco, Clotilde, se alegra muchísimo por la victoria del joven en el reality y no ha dudado en darle un consejo para la fama y la presión mediática que le esperan a partir de ahora.