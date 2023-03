Todavía queda para la boda del año pero no hay tregua para la mediática pareja. La despedida de soltero de Íñigo Onieva se ha convertido en una 'cuestión de Estado' en las últimas semanas. Después de que 'El programa de Ana Rosa' revelase en exclusiva que sus mejores amigos le estaban organizando un espectacular viaje a Argentina que tendría lugar próximamente -y del que no trascenderá nada a los medios de comunicación porque todos los preparativos se están llevando con absoluto secretismo- se ha especulado con que su 'adiós' a la soltería habría tenido lugar ya. Y no precisamente en el país sudamericano.