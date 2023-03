Todavía queda para la boda del año pero no hay tregua para la mediática pareja. La despedida de soltero de Íñigo Onieva se ha convertido en una 'cuestión de Estado' en las últimas semanas. Después de que 'El programa de Ana Rosa' revelase en exclusiva que sus mejores amigos le estaban organizando un espectacular viaje a Argentina que tendría lugar próximamente -y del que no trascenderá nada a los medios de comunicación porque todos los preparativos se están llevando con absoluto secretismo- se ha especulado con que su 'adiós' a la soltería habría tenido lugar ya. Y no precisamente en el país sudamericano.

Las imágenes que el prometido de Tamara Falcó ha compartido en sus redes sociales esquiando este fin de semana en la estación de Baqueira Beret con cinco de sus mejores amigos hicieron que muchos se preguntasen si este plan tan deportivo solo para chicos sería la ansiada despedida de soltero de Íñigo. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iñigo Onieva Molas (@ionieva) Algo que el empresario no ha tardado en desmentir, asegurando que esta ha sido tan solo una escapada con su pandilla -se llaman cariñosamente 'curris'- pero no su adiós a la soltería: "No ha sido mi despedida pero lo hemos pasado muy bien" ha asegurado. ¿Sabe Íñigo el viaje con el que le sorprenderán sus mejores amigos antes de su boda con Tamara? Como confiesa con una sonrisa, cuenta con tener una despedida -"alguna habrá" afirma- pero deja en el aire si se celebrará en Argentina como todos damos por hecho: "Hasta luego gracias".