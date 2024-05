Ya lo venía avisando desde hace días la Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal), alertaban que la ubicación del concierto de la orquesta Panorama de este miércoles en la praza do Obradoiro no era la idónea. La plaza amanecía con diferentes destrozos que presuntamente se debieron al peso sobre las piedras del gran escenario montado para el concierto.