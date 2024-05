Denuncian destrozos en el suelo del Obradoiro tras la actuación de la Orquesta Panorama

Ya lo venía avisando desde hace días la Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal), y es que, después de un comunicado en sus redes sociales en el que alertaban que la ubicación del concierto de la orquesta Panorama de este miércoles en la praza do Obradoiro no era la idónea, las consecuencias del mismo sobre el patrimonio eran denunciadas por diferentes transeúntes que desde el jueves por la mañana se pasearon por la emblemática plaza compostelana.

Aquellos que a primera hora madrugaron para pasear por el casco histórico, se topaban en el Obradoiro con diferentes destrozos que presuntamente, y según estos testigos, se deben al peso sobre las piedras del gran escenario montado para el espectáculo de la orquesta Panorama: "Si os pasáis por el Obradoiro veréis bastantes piedras levantadas donde estaba el escenario de la Panorama", señalaron a EL CORREO GALLEGO (del mismo grupo al que pertenece FARO DE VIGO) adjuntando fotos, del antes y después, de una reparación que se ha llevado a cabo con premura.

Estos mismo vecinos también han enviado fotos del estado en el que amanecía el campus universitario después de una larga noche de fiesta y de un gran botellón, mostrando la cara menos agradable de estas fiestas.

Cientos de bolsas y restos de botellas aparecían desperdigadas por el suelo esta mañana, en un claro acto de falta de civismo de aquellos que escogieron la Residencia para celebrar la Ascensión.