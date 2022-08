A partir del miércoles los edificios no ocupados y escaparates tendrán que apagar las luces a las diez de la noche. Algunos expertos consideran que el consumo de luz de los escaparates no es significativo, pero que servirá como medida de concienciación. Una de las medidas más polémicas es la temperatura, calefacción a 19 grados en invierno y aire acondicionado a 27 en verano en administraciones públicas, estaciones de transporte y espacios culturales y de ocio. Hosteleros y comerciantes dicen que no se puede aplicar la misma norma en todo el país. Y el Gobierno matiza entonces que el aire acondicionado podrá estar a 25 grados en bares y restaurantes donde el trabajo implique ejercicio físico. La exigencia de instalar cierres automáticos en las puertas antes del 30 de septiembre tampoco gusta a los afectados, así como tampoco las sanciones en caso de incumplimiento del plan. El decreto también incluye descuentos en transporte ferroviario de Cercanías, Media Distancia, Avant y 13 trayectos cortos de AVE. Los bonos se venderán a partir del 24 de agosto.