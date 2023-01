"Eu quería que estivera xa na casa, coa nai e co pai". Es el ruego de los padres de Albano Manso, el vecino de Gondomar que desapareció el pasado jueves. Mientras muestran la foto de su hijo, comentan que "es un chaval cojonudo, callado y que no quiere problemas con nadie". Lo único que saben es que "marchó el jueves, y no sabemos si se fue con alguien". Confirman además que no tiene pareja, y se temen lo peor: "Hoxe non hai cousa boa nunca", asegura su madre.