Medio centenar de personas peinan ya los montes de Gondomar en busca de Albano Manso Núñez, el vecino de Gondomar de 48 años desaparecido desde hace una semana. La primera batida acaba de comenzar en los alrededores del domicilio familiar del desaparecido, en la parroquia de Couso, con la participación de una treintena de amigos y vecinos y dirigida por varias patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local, además de un equipo de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Todos ellos se han reunido a las diez de la mañana en la Casa Veciñal de Couso para repartirse las zonas de rastreo.

Un grupo numeroso teniendo en cuenta las obligaciones laborales de la mayoría a estas horas, que se incrementará si es necesario de cara al fin de semana, según las previsiones de las fuerzas de seguridad. Por el momento, se mantienen las quedadas a as 10.00 y a las 14.00 en la casa vecinal hasta el domingo si es necesario.

Nadie cree en la zona que Albano se haya marchado voluntariamente. Así lo han asegurado sus padres antes de comenzar la batida. “Albano dejó la comida hecha y se fue sin comer y sin móvil”, además de afirmar que no ha utilizado la tarjeta bancaria desde que se le perdió la pista el jueves pasado. Fue visto esa misma noche en A Ramallosa y también la noche del viernes en el casco histórico de Baiona, pero ya no acudió al trabajo el fin de semana en un establecimiento de hostelería.

“Esperemos que esté con algún amigo porque lo único que sabemos es que se fue de fiesta el día anterior, así no creemos que tenga depresión”, ha afirmado el presidente de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Sergio Rocha, antes de adentrarse en el monte.

El grueso del operativo rastrea los alrededores del domicilio y los viales que frecuenta Albano Manso, dado que tiene por costumbre desplazarse caminando por la zona, incluso hasta el centro urbano de Gondomar, a 4 kilómetros de su casa. Patrullas de la Guardia Civil lo buscan también en torno a carreteras y pistas de Baiona, Nigrán y Gondomar.

Albano Manso falta de casa desde el jueves y esa noche fue visto en A Ramallosa, pero no acudió a su trabajo el fin de semana en un establecimiento hostelero de la comarca. La preocupación de la familia, que descarta la marcha voluntaria, es máxima tras casi una semana sin noticias suyas.

Albano mide 1,70 metros de altura y su complexión es normal. Lleva la cabeza afeitada, barba y gafas. Cuando salió de casa vestía un pantalón gris ceniza, una cazadora verde y una gorra. Los allegados ruegan a cualquier persona que pueda aportar algún dato se ponga en contacto con la Guardia Civil de Gondomar o con los servicios de emergencias a través de los números 642 650 775 ó 649 952 957, además de en el correo electrónico 'info@sosdesaparecidos.es'.