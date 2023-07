En la era de los 32 bits, mucho antes de que Microsoft se convirtiera en el principal competidor de Sony en la industria del ocio electrónico, la compañía con la que realmente se batía el cobre por el liderazgo en el sector del videojuego era la japonesa SEGA. Una serie de documentos recientemente filtrados de la década de 1990 demuestran que los ejecutivos de la casa de Sonic se tomaban muy en serio esta rivalidad. Esto y una exagerada confianza en su capacidad para liquidar a la competencia y liderar las preferencias de los consumidores.

“SEGA está matando a PlayStation”

Según describen las comunicaciones internas de la compañía había un clima de gran confianza con respecto a su videoconsola Saturn, a la cual pronosticaron un rotundo éxito en Estados Unidos. El director ejecutivo de SEGA of America en aquel entonces, Tom Kalinske, destacado fichaje de la casa japonesa para gestionar el negocio en Estados Unidos tras contribuir en Mattel al éxito de marcas como Barbie, Hot Wheels y Masters of the Universe, escribió un correo electrónico interno presumiendo de estar “matando a Sony” con Saturn en Japón, donde estaban agotándose rápidamente mientras las unidades de PlayStation se acumulaban en las estanterías.

En realidad, durante muchos meses Saturn superó las ventas de la primera PlayStation en territorio nipón. “Los minoristas comentan que no pueden comparar la verdadera tasa de ventas porque Saturn se agota antes de que puedan medirlo con precisión”, escribía Kalisnke. “Ojalá pudiera hacer ver y entender a todos nuestros empleados, vendedores, minoristas, analistas, medios, etc. lo que está pasando en Japón; entonces entenderían por qué eventualmente ganaremos en Estados Unidos”.

Saturn marcó el principio del fin

Eventualmente, sus palabras no resultaron precisas y la consola se tuvo que conformar con unas ventas moderadas en Estados Unidos. Años más tarde es sencillo determinar que el fracaso se asentó en un lanzamiento con pocas unidades y menos juegos disponibles. Los documentos también revelan que los márgenes minoristas en 1996 eran extremadamente bajos, alrededor de 15 dólares por sistema vendido, lo que desmotivó al propio mercado que optó por productos con un mayor rango de beneficio. Además, la empresa venía apostando de forma equivocada por la comercialización de consolas y accesorios como SEGA 32x, SEGA CD y SEGA Nomad, que nunca lograron el éxito deseado y terminaron por socavar su credibilidad.

De hecho, Kalinske, que tras llegar a la casa se identificó como uno de los principales responsables del éxito de Mega Drive frente a Super Nintendo, presentó su renuncia a la empresa el 15 de julio de 1995, pocos meses después del correo electrónico “asesino” fechado el 28 de marzo. En una entrevista reciente no tuvo reparos en confirmar una relación difícil con la parte japonesa de la ejecutiva, algo que en última instancia le obligó a renunciar como director ejecutivo de SEGA of America. Tras su marcha, la empresa no volvió a gozar de cierta relevancia en territorio norteamericano hasta 1999 y 2000 con el lanzamiento de Dreamcast.

Muchas páginas de historia inédita del videojuego en los 90

En todo caso, cualquier interesado en la historia de esta joven industria no debería dejar pasar la oportunidad de revisar los documentos, que también ofrecen detalles sobre los cambios de estrategia de la compañía, interesantes informes sobre las versiones de ‘Shenmue’ en Saturn, además de información sobre entregas que nunca se lanzaron. En total, se han filtrado hasta 272 páginas de documentos que hacen referencia a las operaciones de la empresa japonesa a mediados de los 90.