Análisis del 'NBA 2K21'

Puntual a la cita, 'NBA 2K21' llega a los comercios con una primera edición del juego planteada para la actual generación de videoconsolas (PS4, Xbox One, Switch, Stadia y PC), que se ampliará con una entrega optimizada para las fastuosas tecnologías que portarán los próximos sistemas de ocio electrónico cuando aterricen en el mercado dentro de pocos meses. Damian Lillard, el cinco veces All-Star de la NBA y jugador de Portland Trail Blazers, ha sido el elegido como protagonista en todas las plataformas de generación actual, con el permiso del histórico de Kobe Bryant, protagonista y portada de una portentosa "Mamba Forever Edition".

Independiente a los atletas que prestan su imagen para vestir las portadas, 'NBA 2K21' es otro de los títulos deportivos que advertían, de antemano, que no se revolucionaría extremadamente el sistema de juego en esta generación para centrarse en la siguiente. Y es verdad, pero esto no es necesariamente un aspecto negativo. No obstante, el formato no deja de crecer temporada tras temporada y esto también queda patente en 'NBA 2K21', desde la aparición de un nuevo aspecto para los menús hasta variaciones en el sistema de juego, de tiro y dribbling. Nos lanzamos a la pista a intentar marcar unos triples, ¿nos acompañas?



Una intensa temporada por delante

La temporada desarrollada por Visual Concepts no está exenta de algunas modificaciones, por ejemplo, cambios importantes en el Pro Stick, que introduce nuevas mecánicas de dribbling; una nueva manera de tirar, en la que el indicador de tiro deja de ser una barra de sincronización para convertirse en un sistema de apuntado; nuevos tipos de tiro, estilos de movimiento defensivo y una presencia mucho más imponente en la pintura para los hombres altos. En referencia al atleta de portada Damian Lillard, ahora se pueden crear bases más altos, con hasta 2,03 m de altura.

El Pro Stick (R3) recibe algunas modificaciones con el fin de aportar más funciones. En títulos anteriores, los jugadores dirigían el joystick analógico en cualquier dirección para tirar a canasta. Ahora, puede usarse para driblar. En resumen: Mantener el stick derecho hacia abajo = tiro; Mantener el stick derecho hacia la izquierda o la derecha = movimientos de dribling de escape; Mantener el stick derecho hacia arriba = driblings o size-ups personales; Dar un toque al stick derecho = movimientos de dribling rápidos 1 contra 1; Dar un toque al stick derecho mientras mantienes Esprintar = dribling rápidos con momentum. Todo un arsenal de posibilidades.

Estos cambios han permitido ampliar mucho el conjunto de driblings para ofrecer más movimientos y un sistema de control más intuitivo. Además del cambio en el uso del stick, se han rediseñado los propios movimientos para que respondan y se encadenen mucho mejor. Ahora los movimientos callejeros se hacen con un toque al gatillo izquierdo, así que no habrá que preocuparse por activarlos de forma accidental en el Parque. Y en el caso de los size-ups de la NBA, se añaden varios movimientos personales, como el dribling de Harden entre las piernas, una nueva versión del baile de Kobe y el amago de cambio de dirección de Durant.



Maneras de apuntar a canasta

El apuntado también se aplica a las bandejas, con el fin de replicar ese "toque de calidad" que tienen algunos jugadores cerca del aro. En las penetraciones se puede mantener el Pro Stick en cualquier dirección para iniciar la bandeja, pero este año, además, habrá que moverlo rápidamente para colocar el indicador en el centro de la zona de apuntado. La buena puntería a la hora de realizar una bandeja sirve para superar la defensa rival y anotar con contacto. En el apartado defensivo, los hombres altos tendrán una presencia mucho más imponente en la pintura. Se ha mejorado el sistema de tapones, así que será más fácil devolver malos tiros, y, además, se mejora el contacto en la pintura para poder parar movimientos demasiado eficaces, como las paradas en un tiempo con bandeja del año pasado.



Familiarizarse con los nuevos movimientos

Finalmente hay que destacar la presencia de 2KU, que en resumidas cuentas es un tutorial que permite familiarizarse con el sistema de control. Lejos de mostrarse superfluo permite pasar el rato de un modo divertido, pero más allá, también es muy recomendable para aquellos que ya tienen experiencia con versiones pasadas de la serie para depurar acciones de cancha. Esto se debe a que Visual Concepts, está retomando (en parte) mecánicas de juego vistas en ediciones pasadas ('NBA 2K18'), y ha decidido ampliar las opciones que gravitan en torno a las dinámicas relacionadas con los disparos. En esencia, se ha vuelto a modificar la barra que rige el acto final de la acción, lo que exige la gestión del pulso de disparo.

El sistema de control recomendado para 'NBA 2K21' indudablemente parece un poco más complicado al principio, pero en términos reales no requiere de muchas horas de formación para dominarlo. También existe la posibilidad de utilizar simplemente el botón asociado al tiro para eliminar la variable "objetivo" de la ecuación que marca la dirección correcta a canasta. En cualquier caso, más allá de la parcela destinada al control, la entrega aprovecha las últimas tendencias de la generación para aplicar mejoras en la gestión física y los movimientos del jugador, así como una mejora en la IA. Todo esto se aplica a los modos de juego conocidos por los jugadores de la franquicia, pero antes de continuar con el partido, nos detenemos un momento para revisar las principales novedades de los modos más populares.



Mi Carrera

La historia de este año en 'NBA 2K21', "La alargada sombra", descarta los tonos épicos de la factoría SpringHill (productora de LeBron James) que editó el prólogo narrativo en 'NBA 2K20'. Cuenta la historia de Junior, el hijo de un popular jugador de baloncesto que se enfrenta al desafío de llegar a la NBA y cumplir las expectativas de su legado mientras labra su propio camino en el instituto y la universidad. Para hacer este viaje más auténtico, el juego permite elegir equipo universitario entre 10 programas reales: Michigan State, UConn, Florida, Gonzaga, Siracusa, Texas Tech, Oklahoma, UCLA, Universidad de Villanova y West Virginia.

La experiencia no sería lo que es sin algunas caras conocidas. En 'NBA 2K21', se dejan ver Jesse Williams (Anatomía de Grey), Michael K. Williams (The Wire, Boardwalk Empire), Dijmon Hounsou (Diamante de sangre, Guardianes de la galaxia), Mirelle Enos (The Killing, Guerra mundial Z), los atletas de portada Damian Lillard y Zion Williamson y muchos más, que hacen que la historia de Junior cobre vida de una manera cinematográfica.

Además, según se ha revelado, esta experiencia estará dedicada exclusivamente a la actual generación de consolas. Para la versión de próxima generación, de hecho, se espera una historia completamente nueva. Por esta razón, el progreso realizado no se puede guardar ni transferir. Por el contrario, el modo Mi Equipo de 'NBA 2K21' permitirá salvar todo el progreso realizado y transferirlo a PS5 y Xbox Series X, así como el saldo completo de VC, puntos y Tokens asociados con la cuenta. Además, los compradores de la Mamba Forever Edition de generación actual también reciben la edición estándar del título en la próxima generación.



Mi Equipo

En cuanto a las mejoras asociadas al modo Mi Equipo, la desarrolladora presentará grandes eventos periódicos, pero también merece la pena mencionar algunas novedades interesantes: más escenarios, un árbol de habilidades y diferentes niveles de dificultad y personalización. Aparte de esto, se mantiene la posibilidad de crear tu propia liga, jugar una temporada completa o simplemente disputar partidos rápidos, ya sea en línea o en local, al estilo NBA o baloncesto callejero.



El Barrio se muda a la playa

2K Beach es la nueva ubicación del Barrio. En estas estancias se pueden disputar partidos callejeros 3vs3 con amigos o duelos 5vs5 en ProAm. Después, puedes dar una vuelta y salir de compras para hacerte con la ropa y el calzado de moda. Hay muchas cosas que hacer y mil maneras de expresarte.



Barrio y Mi CARRERA - NBA 2K21

Conclusiones

Ya desde su renovado menú principal, 'NBA 2K21' se abre ante nuestros ojos con una gama de opciones que promete mantenernos ocupados durante mucho, mucho tiempo. Modos de juego, gráficos, ambientación, banda sonora, movimientos de jugador y fidelidad a sus características en la vida real. Todo sigue el "estándar de calidad 2K" en la generación. Es decir, es un enorme juego de baloncesto.

Tan bueno, que el motor permanece paseándose firmemente por la generación actual (incluyendo varias mejoras en IA, captura de movimiento y gestión de la física). Sin embargo, hay algo inédito, un sistema de control, modificado con respecto a iteraciones anteriores. Y con algo de trabajo, el nuevo mapeo de comandos demuestra mucho potencial. Sin duda un trabajo, también este año, sólido y de calidad incuestionable, aunque todos nos encontremos también pendientes de la edición del juego para las consolas de próxima generación.



NBA 2K21 - Tráiler lanzamiento



— Título: NBA 2K21

— Género: Deportes

— Fecha de Lanzamiento: 04/09/2020

— Plataforma: PS4, Xbox One

— Desarrolladora: Visual Concepts

— Productora: 2K

— Distribuidora: 2K

— Multijugador: Si

— PEGI: +3

— Precio: Consultar